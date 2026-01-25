< sekcia Regióny
V rámci Plesu chudobných sa koná zbierka spoločenského oblečenia
Ples chudobných sa v Košiciach uskutoční 15. februára.
Autor TASR
Košice 25. januára (TASR) - Na košickom magistráte štartuje v pondelok 26. januára zbierka spoločenského oblečenia a doplnkov pre ľudí v núdzi. Mesto na sociálnej sieti informovalo, že charitatívna akcia sa koná v rámci piateho ročníka Plesu chudobných a potrvá takmer dva týždne.
„Tento výnimočný ples nie je len o tanci, je o solidarite a spolupatričnosti. Ples chudobných spája v našom meste organizácie, ktoré pomáhajú rodinám aj jednotlivcom v núdzi, aby spoločne vytvorili dôstojný a výnimočný deň pre tých, ktorí to najviac potrebujú,“ uviedlo mesto.
Darcovia môžu od pondelka do 6. februára nosiť na prízemie magistrátu dámske šaty, šperky, kabelky, ale aj pánske obleky, košele, kravaty či dámske a pánske topánky. „Oblečenie, ktoré už nenosíte, môže niekomu priniesť radosť, sebavedomie a pocit dôstojnosti. Pomôžte nám ukázať, že Košice sú mestom, kde si ľudia pomáhajú,“ vyzýva radnica.
