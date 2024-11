V rámci podujatia Noc divadiel sa uskutočnia aj zážitkové prehliadky

Piešťany 9. novembra (TASR) - V uliciach Piešťan sa 16. novembra uskutočnia v rámci podujatia Noc divadiel aj zážitkové prehliadky spojené s audiohrami a živými hereckými výstupmi na pozadí historických pamiatok. TASR o tom informoval Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.



Zážitková prehliadka bude obohatená o diskusiu s jej tvorcami, ale aj s historikmi. "Diváci preto v Piešťanoch zažijú trochu nezvyčajnú Noc divadiel - nenazrú totiž do divadla, ale prejdú sa po kúpeľnom meste v sprievode hercov," priblížil Palkovič.



Prehliadky Piešťany podľa Wintera sa tento rok prvýkrát konajú v rámci Noci divadiel. "Prechádzka so slúchadlami, v ktorých znie audiohra z produkcie Divadla Jána Palárika v Trnave, sa začne v sobotu 16. novembra o 17.30 h na Kolonádovom moste," dodal Palkovič.



Účastníkom bude po diskusii voľne prístupná aj expozícia v Balneologickom múzeu Imricha Wintera. "Aby bola pozvánka do Piešťan kompletná, odporúčame aj návštevu výstavy diel Alfonsa Muchu na Kúpeľnom ostrove, ktorá bola predĺžená až do konca tohto roka," uviedla Katarína Rohaľová z KOCR Trnavský kraj.