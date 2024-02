V Bardejove v rámci rezortného dňa predstavilo MIRRI možnosti podpory

Bardejov 23. februára (TASR) - Možnosti podpory z eurofondov i dotačných schém, ako aj predstavenie návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR boli témami piatkového rezortného regionálneho dňa v Bardejove. Minister investícií Richard Raši (Hlas-SD) a štátny tajomník Michal Kaliňák sa stretli s predstaviteľmi územnej samosprávy v bardejovskom okrese.



"V rámci nových eurofondov bude Prešovský samosprávny kraj, ktorého je tento okres súčasťou, samostatne rozhodovať o sume viac ako 286 miliónov eur. Ďalšie peniaze by mali byť v bardejovskom okrese preinvestované v rámci podpory najmenej rozvinutých okresov, ktoré po novom nazývame prioritné," povedal Raši.



Predstaviteľom územnej samosprávy v Bardejove minister predstavil návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. "Je o tom, aby verejné obstarávanie bolo čo najrýchlejšie, čo najjednoduchšie a zrealizovateľné, pretože podľa tohto návrhu, ktorý predkladáme, to, čo trvalo šesť mesiacov, bude trvať možno tri týždne," vysvetlil Raši.



V okrese Bardejov sa v dobiehajúcom programovom období (2014 - 2020) realizovalo 318 projektov a vyčerpalo 70,63 milióna eur. V rokoch 2018 - 2019 sa v rámci implementácie Akčného plánu uzatvorilo 13 zmlúv o poskytnutie regionálneho príspevku v celkovej sume viac ako 1,5 milióna eur. V rokoch 2020 až 2023 boli takmer výlučne podporované projekty podnikateľských subjektov vrátane niekoľkých obecných podnikov.



Výraznou pomocou aj pre okres Bardejov je podľa rezortu investícií aj eurofondový operačný program Interreg V-A Poľsko - Slovensko, vďaka ktorému sa v dobiehajúcom období realizovalo 90 projektov a ďalších viac ako 450 mikroprojektov v rámci Fondu malých projektov. Spustený je už aj nový program Interreg Poľsko - Slovensko (2021 - 2027), kde sú zazmluvnené prvé projekty (Fond malých projektov a cesty).



"Naším cieľom je nastaviť historicky prvýkrát pomoc tak, aby práve peniaze, ktoré putujú do tohto najmenej rozvinutého okresu, mohli byť využité na spolufinancovanie projektov financovaných v rámci Interregu. Ak sa nám to podarí, na konci roka budeme môcť povedať, že naše ministerstvo prispelo na rozvoj najmenej rozvinutých okresov 17 miliónmi eur. To je dno a ten strop závisí od šikovnosti každého okresu, aké peniaze získa cez kvalitné projekty, na ktoré vieme prispieť spolufinancovaním," povedal štátny tajomník rezortu investícií Kaliňák.



"Z tých 300 miliónov, ktoré sú pre Prešovský kraj pripravené, v tejto chvíli máme pripravené projekty za desať miliónov. Sú to revitalizácie, zelené strechy, vodozádržné opatrenia plus ďalšie," doplnil primátor Bardejova Boris Hanuščák.



Okrem zdrojov z Európskej únie pomôžu podľa Rašiho bardejovskému okresu regionálne dotácie. "Už v najbližších mesiacoch plánujeme vyhlásiť výzvu na predkladanie nových žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku v sume takmer 1.059.700 eur, čo je v porovnaní s rokom 2023 nárast o 50 percent," dodal Raši.