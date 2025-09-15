< sekcia Regióny
V rámci tradičnej Gruntovačky upracú známe aj menej známe lokality
Autor TASR
Banská Bystrica 15. septembra (TASR) - Známe, ale menej známe prírodné a turisticky navštevované lokality v Banskobystrickom kraji vyčistia v nasledujúcich dňoch dobrovoľníci. Urobia tak v rámci akcie Gruntovačka, ktorá sa v kraji uskutoční od 18. do 23. septembra. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.
„Gruntovačka je dlhodobou iniciatívou, ktorá spája školy, verejnosť, občianske združenia a samosprávy v úsilí o skvalitnenie životného prostredia. Cieľom je nielen upratovanie prírodných lokalít, ale aj podpora environmentálneho povedomia a aktívneho vzťahu k prírode,“ priblížila.
Jej jesenná edícia sa koná pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa a realizuje sa v koordinácii krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus a oblastných organizácií cestovného ruchu.
Podujatie sa podľa jej slov darí organizovať bez prerušenia dvakrát ročne už od roku 2018. „Nevynechali sme ešte ani jeden krát, čo nás utvrdzuje, že toto je téma, ktorá je vnímaná ako potrebná,“ skonštatovala Jóbová s tým, že sú školy, ktoré sa už tradične do akcie zapájajú, takisto miesta, ktoré čistia pravidelne.
„Medzi tradičné miesta, na ktorých sa bude gruntovať aj tento rok, patria napríklad lokalita Banisko v Brezne alebo trasa na Pustý hrad vo Zvolene. Novinkou bude napríklad kalvária a expozícia vyrezávaných drevených krížov v Detve či Koprášsky viadukt na Gemeri, ktorý je súčasťou tzv. Gemerských spojek - dnes obľúbenej cyklotrasy,“ podotkla. Dobrovoľníci vyčistia aj okolie Hrona pod hradom Šášov a okolie jazera Klinger.
