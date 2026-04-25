< sekcia Regióny
V rámci Týždňa dobrovoľníctva ponúknu v Dubnici päť príležitostí
Cieľom je naučiť sa novú zručnosť, spoznať širšiu komunitu ľudí alebo len pomáhať.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 25. apríla (TASR) - Päť dobrovoľníckych príležitostí vypísalo mesto Dubnica nad Váhom v rámci Týždňa dobrovoľníctva 2026. Od 18. do 24. mája ponúka príležitosti pre ľudí ochotných pomáhať. Informovala o tom dubnická hovorkyňa Veronika Valuchová.
Cieľom je naučiť sa novú zručnosť, spoznať širšiu komunitu ľudí alebo len pomáhať. Zámerom je dostať do povedomia nielen dobrovoľníkov, ale aj dobrovoľnícke príležitosti priamo v meste. Dubnická samospráva sa preto rozhodla stať súčasťou kampane na zviditeľnenie dobrovoľníctva a dobrých skutkov.
Týždeň dobrovoľníctva je najväčšou kampaňou svojho druhu na Slovensku, do ktorej sa každoročne zapájajú stovky organizácií, samospráv, škôl či komunitných centier. Počas jedného týždňa majú dobrovoľníci možnosť zapojiť sa do rôznorodých aktivít - od pomoci seniorom cez environmentálne aktivity až po komunitné podujatia.
Dobrovoľnícke príležitosti v rámci mesta Dubnica nad Váhom ponúka Dubnické múzeum, mestská knižnica, Zariadenie pre seniorov Dubina, ako aj samotná radnica v spolupráci s technickými službami mesta a oddelením kultúry.
„Tešíme sa na spoluprácu so všetkými dobrovoľníkmi, ktorí si vyberú niektorú z relatívne rozmanitej mestskej ponuky. Verím, že pôjde o obojstranne prínosnú aktivitu, pretože práve cez participáciu sa buduje a posilňuje vzťah k svojmu okoliu, mestu a komunite. Aj zdanlivo drobné skutky totiž dokážu priniesť veľké zmeny,“ uviedol primátor mesta Peter Wolf.
Dobrovoľníctvo je otvorené pre všetky vekové skupiny a nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti. Mesto preto pozýva obyvateľov, ktorí majú chuť zapojiť sa, aby si vybrali niektorú z ponúkaných aktivít.
