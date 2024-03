V rámci Týždňa slovenských knižníc Zvolen prichystal i burzu kníh

Zvolen 4. marca (TASR) - Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene si v rámci Týždňa slovenských knižníc pripravila pre verejnosť prednášky, burzu kníh i besedy. TASR o tom informovala Zuzana Hančuľáková z knižnice.



Dodala, že v pondelok je vernisáž výstavy, na ktorej predstavia úspešné práce autorov študentskej komiksovej súťaže. Trvať bude do 30. apríla. V utorok (5. 3.) pripravujú besedu s Jarom Slávikom o knihe, v ktorej poskytuje pohľad za oponu diania vo svete talentového priemyslu. V ten istý deň sa začína počítačový kurz pre seniorov nad 65 rokov. Počas štyroch dní účastník nadobudne základné zručnosti pre prácu s počítačom a rozšíri si komunikačné zručnosti prostredníctvom internetu.



V stredu (6. 3.) budú Klub priateľov opery i tvorivé dielne zamerané na podporu kreativity, bude to kreslenie komiksov i ilustrácií. Vo štvrtok (7. 3.) popoludní môžu prísť ľudia na Burzu kníh pre verejnosť. "Predaj, kúpa a výmena prečítaných kníh je určená všetkým, ktorí majú záujem vymeniť staršie i novšie knihy," objasňuje knižnica s tým, že každý záujemca o predaj a výmenu si ich bude predávať či vymieňať osobne. Beseda s autorom aforizmov a epigramov Josefom Zbranekom bude v piatok (8. 3.) podvečer v študovni na prvom poschodí.



Cieľom Týždňa slovenských knižníc je pozitívne zviditeľňovať všetky knižnice na Slovensku ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. Je to aj prepájanie generácie čitateľov a zvyšovanie povedomia o knižniciach ako inštitúciách pre všestranné využitie. "Chceme upriamiť pozornosť na knihy, pretože pomáhajú rozvíjať funkcie reči, kognitívne schopnosti, ale aj pamäť, vyjadrovanie a iné mozgové aktivity," spresnila Hančuľáková. Podľa nej počas celého týždňa je vo zvolenskej krajskej knižnici bezplatná registrácia nových čitateľov.