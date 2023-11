V rámci výstavby NOCKE v Košiciach prevládajú zatiaľ búracie práce

Košice 8. novembra (TASR) - Viac ako desať percent plánovaných prác sa podarilo zrealizovať za tri mesiace od začiatku výstavby Národného olympijského centra plaveckých športov Košice (NOCKE) v priestoroch bývalej mestskej krytej plavárne. Prevažne ide o búracie práce. V rámci stredajšieho kontrolného dňa o tom informoval primátor Košíc Jaroslav Polaček. Podľa zhotoviteľa práce pokračujú v súlade s časovým aj finančným harmonogramom.



"Prebiehajú masívne búracie a sanačné práce. Tieto práce budú prebiehať do konca roka. Základným míľnikom pre nás je kompletné zastrešenie horného strešného plášťa. Potrebujeme mať stavbu uzavretú do zimy, aby sme mohli kontinuálne pokračovať," spresnil konateľ spoločnosti Betpres Roland Ďurko. Búracie práce v administratívnej, respektíve šatňovej časti sú podľa jeho slov takmer ukončené a realizujú dispozície súvisiace s priečkami či technologickými rozvodmi.



Pripomenul, že v rámci prác postupne objavujú nové statické problémy, ktoré riešia. "Po odkrytí stavby sa ukázalo, že stav je horší, ako sa predpokladalo. Ak statici hovorili, že jej životnosť je dva - tri roky, tak dnes vidíme, že táto stavba je po svojej životnosti. Preto tu máme takmer každý deň statika, ktorý stavbu kontroluje a navrhuje riešenia tak, aby sme mohli pokračovať," dodal primátor.



Po skončení búracích prác budú rekonštruovať aj vonkajšiu časť budovy. Zároveň kompletne prerobia vstupnú časť. Počas prestavby dôjde aj k výmene pôvodného železobetónového bazénového telesa za nový nerezový bazén, ktorý bude spĺňať požiadavky Medzinárodnej plaveckej federácie (FINA). Bude v ňom desať plaveckých dráh a v menšom bazéne zostanú po úprave tri plavecké dráhy. Priestory pre oddychové a relaxačné aktivity majú byť po novom v suteréne.



Realizáciou projektu chce mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO) okrem iného zvýšiť ekonomickú efektívnosť prevádzky, a to najmä znížením energetickej náročnosti prevádzky.



S prevádzkou NOCKE by sa mohlo začať v prvej polovici roka 2025. Po dokončení sa spolu s už celoročne prestrešeným vodnopólovým bazénom na kúpalisku Červená hviezda majú zvýšiť kapacitné možnosti plávania pre verejnosť a športové kluby o polovicu v porovnaní s predchádzajúcim stavom.



Výstavba moderného plaveckého komplexu má stáť 16,68 milióna eur bez DPH. Financovanie výstavby je zabezpečené z investičného úveru TEHO. Vláda schválila finančný príspevok na tento projekt vo výške 8,34 milióna eur zo zdrojov Fondu na podporu športu.