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V rámci výstavy Tváre odvahy pozerá z okien niekoľko portrétov
Príbehy jednotlivcov na fotografiách zozbieralo občianske združenie Post Bellum.
Autor TASR
Trnava 17. novembra (TASR) - V rámci výstavy Tváre odvahy nájdu okoloidúci na 17 oknách Hviezdoslavovej a Hollého ulice čiernobiele portréty ľudí. Ich príbehy sú svedectvom o tom, ako sa dá sloboda udržať v neslobodnom svete. Portréty dopĺňajú zamyslenia a otázky o téme slobody. TASR o tom informovala Jana Pekárková z mestského kultúrneho strediska Zaži v Trnave.
„V rámci iniciatívy Pocta slobode vznikla minulý rok pouličná výstava Tváre krutosti. V 17 oknách na rohu Hviezdoslavovej a Hollého ulice pripomínala, čo znamenalo slobodu stratiť. Tento rok prináša Pocta slobode opačný pohľad. Výstava nesie názov Tváre odvahy,“ priblížilo mestské kultúrne stredisko. Výstavu pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu pripravilo v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
„Príbehy dopĺňajú zdanlivo jednoduché otázky, ktoré si okoloidúci môžu nosiť v hlave a potichu si na ne cestou do práce či domov odpovedať. Kde leží tvoja hranica, ktorú už neprejdeš mlčaním? Komu zajtra zavoláš? Čo ti dáva nádej? Sloboda je často ukrytá v maličkostiach, nielen vo veľkých slovných deklaráciách,“ doplnilo mestské kultúrne stredisko.
Príbehy jednotlivcov na fotografiách zozbieralo občianske združenie Post Bellum. Ide napríklad o Evu Karvašovú, ktorá odmietla spolupracovať s ŠtB, Emila Šveca, politického väzňa, ktorý ušiel práškovacím lietadlom, Bonaventúru Teréziu Šmídovú, tajnú rehoľníčku, ktorú nezlomili výsluchy ŠtB, či rehoľnú sestru Zdenku Cecíliu Schelingovú, ktorú ŠtB mučila za pomoc prenasledovaným kňazom.
Výstava prináša aj príbehy s trnavským rukopisom, novinárov Trnavských listov, ktorí sa vzopreli cenzúre, alebo príbeh herca Vladimíra Oktavca, ktorý sa stal kľúčovou osobnosťou revolúcie v Trnave. „Kurátorský úvod k tohtoročnej pocte slobode napísal filozof Anton Vydra. Opiera sa o Epiktéta a pripomína, že odvaha neprotirečí opatrnosti a že poznať seba samého je vždy najťažšie. Zamyslenia o slobode pripravil spisovateľ a lektor kritického myslenia Ján Markoš,“ dodalo mestské kultúrne stredisko.
„V rámci iniciatívy Pocta slobode vznikla minulý rok pouličná výstava Tváre krutosti. V 17 oknách na rohu Hviezdoslavovej a Hollého ulice pripomínala, čo znamenalo slobodu stratiť. Tento rok prináša Pocta slobode opačný pohľad. Výstava nesie názov Tváre odvahy,“ priblížilo mestské kultúrne stredisko. Výstavu pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu pripravilo v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
„Príbehy dopĺňajú zdanlivo jednoduché otázky, ktoré si okoloidúci môžu nosiť v hlave a potichu si na ne cestou do práce či domov odpovedať. Kde leží tvoja hranica, ktorú už neprejdeš mlčaním? Komu zajtra zavoláš? Čo ti dáva nádej? Sloboda je často ukrytá v maličkostiach, nielen vo veľkých slovných deklaráciách,“ doplnilo mestské kultúrne stredisko.
Príbehy jednotlivcov na fotografiách zozbieralo občianske združenie Post Bellum. Ide napríklad o Evu Karvašovú, ktorá odmietla spolupracovať s ŠtB, Emila Šveca, politického väzňa, ktorý ušiel práškovacím lietadlom, Bonaventúru Teréziu Šmídovú, tajnú rehoľníčku, ktorú nezlomili výsluchy ŠtB, či rehoľnú sestru Zdenku Cecíliu Schelingovú, ktorú ŠtB mučila za pomoc prenasledovaným kňazom.
Výstava prináša aj príbehy s trnavským rukopisom, novinárov Trnavských listov, ktorí sa vzopreli cenzúre, alebo príbeh herca Vladimíra Oktavca, ktorý sa stal kľúčovou osobnosťou revolúcie v Trnave. „Kurátorský úvod k tohtoročnej pocte slobode napísal filozof Anton Vydra. Opiera sa o Epiktéta a pripomína, že odvaha neprotirečí opatrnosti a že poznať seba samého je vždy najťažšie. Zamyslenia o slobode pripravil spisovateľ a lektor kritického myslenia Ján Markoš,“ dodalo mestské kultúrne stredisko.