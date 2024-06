V rámci výzvy Obnov dom mini bude možné žiadať o sumu do 10.000 eur

Bratislava 25. júna (TASR) - V rámci výzvy Obnov dom mini budú môcť majitelia rodinných domov zo 152 obcí Banskobystrického a Košického kraja od 19. júla do 30. augusta požiadať o 10.000 eur na ich čiastkovú obnovu. Nebudú potrebovať energetický certifikát a časť príspevku im bude vyplatená vopred. Podmienky výzvy predstavili podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) spoločne s generálnym riaditeľom Slovenskej agentúry životného prostredia Jurajom Moravčíkom.



Na výzvu je vyhradená suma 36 miliónov eur. Finančný príspevok je určený na čiastkovú obnovu vyše 3000 domov, týka sa nízkopríjmových domácností v regiónoch s najviac znečisteným ovzduším. "Dnes predstavujeme historicky prvú cielenú pomoc pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou, ktoré trápia vysoké účty za energie a na obnovu domu nemajú dostatok peňazí," zdôraznil Taraba.



Na finančný príspevok budú mať nárok rodiny, ktorých čistý príjem za rok 2022 na jedného člena domácnosti neprekročil 6680,80 eura. "Týmto spôsobom zvyšujeme čerpanie prostriedkov zelenej časti plánu obnovy aj pre domácnosti, ktoré nemajú finančné možnosti zapojiť sa do štandardných výziev programu Obnov dom, ktoré však budú pokračovať," podotkol podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD).



Nové podmienky výzvy majú umožniť adresnejšiu pomoc a rýchlejšie vyplácanie peňazí na obnovu starších rodinných domov. "Žiadatelia o finančný príspevok majú nárok na zálohu vo výške 50 percent z predpokladaných nákladov na realizáciu projektu, najviac však v sume 5000 eur, ktorá im bude vyplatená do 15 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov," ozrejmil Moravčík.