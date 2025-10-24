< sekcia Regióny
V P. Bystrici v rámci zbierky vyzbierali 8200 kg textilu a obuvi
Zbierku šatstva organizuje mesto Považská Bystrica v jarnom a jesennom období a stretáva sa s veľkou odozvou. Ľudia priniesli rekordné množstvo vecí.
Autor TASR
Považská Bystrica 24. októbra (TASR) - Považskobystrická radnica v rámci jesennej zbierky šatstva vyzbierala viac ako osem ton textilu a obuvi. Vyzbierané odevy pomôžu hneď trikrát. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie mestského úradu Miluše Kollárová.
„Odovzdané oblečenie, obuv, kabelky a mnohé ďalšie komodity putovali občianskemu združeniu Posuň to, ktoré spolupracuje s krajinami tretieho sveta. Pracovníci mestského úradu povyberali posteľnú bielizeň, uteráky, bavlnené plienky a utierky, ktoré sme darovali Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica. Taktiež vytriedili deky pre občianske združenie Hafkáči, ktoré poslúžia psíkom nielen v zimných mesiacoch,“ doplnil primátor mesta Karol Janas.
Okrem charitatívneho má zbierka pre mesto aj environmentálny význam. Radnica dostala potvrdenie o odovzdaní 8200 kilogramov odpadu, ktoré budú započítané do množstva vyseparovaného odpadu.
„Práve ten je pre nás dôležitým údajom, keďže od neho sa odvíjajú vyrubené poplatky. Zberom šatstva sme mieru separácie ešte zvýšili. Doteraz sme takýmto spôsobom odovzdali spolu 23 ton,“ zdôraznil Janas.
