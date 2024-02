V ramene Dunaja by mala byť v marci umelá záplava, má trvať 25 dní

Bratislava 17. februára (TASR) - V ramennej sústave Dunaja by sa 2. marca mala začať jarná simulovaná záplava. Celkovo má trvať 25 dní. Vodohospodárska výstavba ráta aj mimoriadnou manipuláciou, keď zabezpečí zvýšený prietok 120 kubických metrov (m3) za sekundu po dobu 15 dní. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



"Štátny podnik Vodohospodárska výstavba pripravuje jarnú simulovanú záplavu vrátane mimoriadnej manipulácie v súlade s platným dočasným manipulačným poriadkom a na základe žiadosti od Štátnej ochrany prírody SR," informoval odbor komunikácie.



Vnútrozemská delta je pozostatok ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená riekou Dunaj a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Umelé záplavy majú simulovať prírodné procesy, ktoré fungovali v Dunajských luhoch pred postavením Gabčíkova.



Manipulačný poriadok pre sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros od začiatku počítal so simuláciou prirodzených záplav v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja cez odberný objekt Dobrohošť. Objekt projektovali na kapacitu vody 234 m3 za sekundu. V roku 2015 to bolo maximálne 90 m3 za sekundu. Potom manipulačný poriadok počítal už len s maximálnym prietokom vody na úrovni 60 m3 za sekundu.