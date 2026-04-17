V ramene Dunaja sa 21. apríla začne jarná simulovaná záplava
Maximálny prietok 60 kubických metrov za sekundu bude trvať 31 dní, následne bude prietok postupne znižovaný.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Jarná simulovaná záplava v ramennej sústave Dunaja sa začne v utorok (21. 4.) a potrvá 34 dní, čiže do 25. mája. Maximálny prietok 60 kubických metrov za sekundu bude trvať 31 dní, následne bude prietok postupne znižovaný. TASR o tom informoval štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV).
„Jarná simulovaná záplava predstavuje významné ekologické opatrenie, ktorého cieľom je obnova prirodzeného vodného režimu, podpora biodiverzity a zlepšenie podmienok pre prirodzené záplavy, ktoré sú nevyhnutné pre zdravé fungovanie lužných lesov a vodných biotopov,“ priblížili vodohospodári. Podotkli, že simulovaná záplava nie je len technická manipulácia, ale ide o zásadný krok pre ochranu prírody a napĺňanie cieľov ekologickej stability.
Záplavu realizuje VV v zmysle dohody medzi Štátnou ochranou prírody SR, Bratislavským regionálnym ochranárskym združením, Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Slovenským rybárskym zväzom, Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, Lesmi SR, Slovenským vodohospodárskym podnikom a VV v súlade s Dočasným manipulačným poriadkom pre sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros.
Vnútrozemská delta je pozostatkom ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená riekou Dunaj a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Umelé záplavy majú simulovať prírodné procesy, ktoré fungovali v Dunajských luhoch pred postavením Gabčíkova.
„Jarná simulovaná záplava predstavuje významné ekologické opatrenie, ktorého cieľom je obnova prirodzeného vodného režimu, podpora biodiverzity a zlepšenie podmienok pre prirodzené záplavy, ktoré sú nevyhnutné pre zdravé fungovanie lužných lesov a vodných biotopov,“ priblížili vodohospodári. Podotkli, že simulovaná záplava nie je len technická manipulácia, ale ide o zásadný krok pre ochranu prírody a napĺňanie cieľov ekologickej stability.
Záplavu realizuje VV v zmysle dohody medzi Štátnou ochranou prírody SR, Bratislavským regionálnym ochranárskym združením, Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Slovenským rybárskym zväzom, Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, Lesmi SR, Slovenským vodohospodárskym podnikom a VV v súlade s Dočasným manipulačným poriadkom pre sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros.
Vnútrozemská delta je pozostatkom ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená riekou Dunaj a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Umelé záplavy majú simulovať prírodné procesy, ktoré fungovali v Dunajských luhoch pred postavením Gabčíkova.