V ramene Dunaja sa 21. apríla začne jarná simulovaná záplava

Na snímke obnovené bočné dunajské rameno Foki. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Maximálny prietok 60 kubických metrov za sekundu bude trvať 31 dní, následne bude prietok postupne znižovaný.

Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Jarná simulovaná záplava v ramennej sústave Dunaja sa začne v utorok (21. 4.) a potrvá 34 dní, čiže do 25. mája. Maximálny prietok 60 kubických metrov za sekundu bude trvať 31 dní, následne bude prietok postupne znižovaný. TASR o tom informoval štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV).

„Jarná simulovaná záplava predstavuje významné ekologické opatrenie, ktorého cieľom je obnova prirodzeného vodného režimu, podpora biodiverzity a zlepšenie podmienok pre prirodzené záplavy, ktoré sú nevyhnutné pre zdravé fungovanie lužných lesov a vodných biotopov,“ priblížili vodohospodári. Podotkli, že simulovaná záplava nie je len technická manipulácia, ale ide o zásadný krok pre ochranu prírody a napĺňanie cieľov ekologickej stability.

Záplavu realizuje VV v zmysle dohody medzi Štátnou ochranou prírody SR, Bratislavským regionálnym ochranárskym združením, Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Slovenským rybárskym zväzom, Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, Lesmi SR, Slovenským vodohospodárskym podnikom a VV v súlade s Dočasným manipulačným poriadkom pre sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros.

Vnútrozemská delta je pozostatkom ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená riekou Dunaj a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Umelé záplavy majú simulovať prírodné procesy, ktoré fungovali v Dunajských luhoch pred postavením Gabčíkova.
Neprehliadnite

J.HRABKO KOMENTUJE ÚSTAVNÉ NOVELY V NRSR: Niečo za niečo

GAŠPAR: Voľby poštou zo zahraničia sa dajú manipulovať,treba to zmeniť

VIDEO: TRAGICKÁ ZRÁŽKA VLAKU S KAMIÓNOM: Hlásia úmrtie a 21 zranených

J. HRABKO KOMENTUJE VOĽBY V MAĎARSKU: Vecne a politicky