V ramene Dunaja sa v sobotu začne letná umelá záplava, potrvá 18 dní

Bratislava 15. júla (TASR) - V ľavostrannej ramennej sústave Dunaja sa v sobotu začne letná simulovaná záplava. Potrvá 18 dní, teda do 1. augusta. Jej cieľom je dosiahnuť čo najpriaznivejšie účinky pre faunu a flóru. TASR o tom informoval štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV).



"Počas záplavy dôjde k mimoriadnej manipulácii na objektoch Vodného diela Gabčíkovo a otestovaniu maximálneho prietoku cez odberný objekt Dobrohošť na úrovni 120 kubických metrov (štyri dni), následne 90 kubických metrov (štyri dni). Záplava bude realizovaná s úplne vyhradenými prehrádzkami s fixáciou hladín, zahradzovať sa bude až pri poklese prietoku na 60 až 50 kubických metrov," priblížil podnik.



Deklaroval, že prietoky cez Odberný objekt do ramennej sústavy v Dobrohošti a manipulovanie na prehrádzkach sú stanovené tak, aby nedošlo k poškodeniu vodných stavieb ani k škodám na majetku osôb v zaplavovanom území. Záplava sa uskutoční v súlade s dočasným manipulačným poriadkom.



Prietoky a vodná dynamika sa plánujú využiť na vypláchnutie jemných sedimentov z riečnych ramien, čo je podľa ochranárov nutnosť. "Pre účely ochrany prírody a zlepšenia vodnej dynamiky v území nebol takýto prietok doposiaľ realizovaný. Ramená sa odvtedy zaniesli sedimentom a tzv. zakolmátovali, čiže z nich už dobre nefunguje priesak do podložia. To má negatívny vplyv na dopĺňanie zásob podzemnej vody, ale aj pôdnu vlhkosť v bezprostrednom okolí ramien," uviedol Andrej Devečka z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ).



Vodohospodárska výstavba ako prevádzkovateľ Vodného diela Gabčíkovo pripravila letnú záplavu na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody SR.



Vnútrozemská delta je pozostatok ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená riekou Dunaj a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Umelé záplavy majú simulovať prírodné procesy, ktoré fungovali v Dunajských luhoch pred postavením Gabčíkova.