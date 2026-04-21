V ramene Dunaja sa začala jarná simulovaná záplava, potrvá 34 dní
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - V utorok sa začala jarná simulovaná záplava v ramennej sústave Dunaja a potrvá 34 dní, čiže do 25. mája. Maximálny prietok 60 kubických metrov za sekundu bude trvať 31 dní, následne bude prietok postupne znižovaný. TASR o tom informoval štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV).
„Jarná simulovaná záplava predstavuje významné ekologické opatrenie, ktorého cieľom je obnova prirodzeného vodného režimu, podpora biodiverzity a zlepšenie podmienok pre prirodzené záplavy, ktoré sú nevyhnutné pre zdravé fungovanie lužných lesov a vodných biotopov,“ priblížili vodohospodári. Podotkli, že simulovaná záplava nie je len technická manipulácia, ale ide o zásadný krok pre ochranu prírody a napĺňanie cieľov ekologickej stability.
Vnútrozemská delta je pozostatkom ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená riekou Dunaj a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Umelé záplavy majú simulovať prírodné procesy, ktoré fungovali v Dunajských luhoch pred postavením Gabčíkova.
