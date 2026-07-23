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V Ražňanoch zrekonštruovali komunikáciu a pribudli aj nové chodníky
Rekonštruovaná komunikácia získala nový asfaltobetónový povrch, modernizované konštrukčné vrstvy a nové odvodnenie.
Autor TASR
Ražňany 23. júla (TASR) - Obyvatelia obce Ražňany v okrese Sabinov môžu odteraz využívať zrekonštruovanú Čerešňovú ulicu a nové chodníky pre peších. Projekt v hodnote 168.229,12 eura bez DPH, ktorý pre obec Ražňany zrealizovala spoločnosť Eurovia SK, zahŕňal obnovu viac ako 450 metrov miestnej komunikácie a výstavbu takmer 900 metrov nových peších trás.
Stavebné práce podľa nej reagovali na dlhodobo nevyhovujúci technický stav miestnej komunikácie, prejavujúci sa opotrebovaným povrchom vozovky, ako aj na absenciu chodníkov na niektorých úsekoch. Cieľom projektu bolo zlepšiť podmienky pre každodenný pohyb obyvateľov a zároveň skvalitniť miestnu dopravnú infraštruktúru.
„Nové chodníky vytvorili bezpečné a súvislé pešie prepojenie pozdĺž Čerešňovej ulice, zatiaľ čo zmodernizovaná cesta prináša vyšší komfort pre motoristov a zároveň predlžuje životnosť cestnej infraštruktúry. Realizáciou projektu sa podarilo zvýšiť bezpečnosť dopravy, skvalitniť verejný priestor a zlepšiť každodenný život obyvateľov obce,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Nikola Horizralová.
Rekonštruovaná komunikácia získala nový asfaltobetónový povrch, modernizované konštrukčné vrstvy a nové odvodnenie. Nové chodníky so šírkou dvoch metrov boli vybudované z betónovej dlažby a vytvorili súvislé a komfortné pešie prepojenie pozdĺž Čerešňovej ulice.
Stavebné práce podľa nej reagovali na dlhodobo nevyhovujúci technický stav miestnej komunikácie, prejavujúci sa opotrebovaným povrchom vozovky, ako aj na absenciu chodníkov na niektorých úsekoch. Cieľom projektu bolo zlepšiť podmienky pre každodenný pohyb obyvateľov a zároveň skvalitniť miestnu dopravnú infraštruktúru.
„Nové chodníky vytvorili bezpečné a súvislé pešie prepojenie pozdĺž Čerešňovej ulice, zatiaľ čo zmodernizovaná cesta prináša vyšší komfort pre motoristov a zároveň predlžuje životnosť cestnej infraštruktúry. Realizáciou projektu sa podarilo zvýšiť bezpečnosť dopravy, skvalitniť verejný priestor a zlepšiť každodenný život obyvateľov obce,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Nikola Horizralová.
Rekonštruovaná komunikácia získala nový asfaltobetónový povrch, modernizované konštrukčné vrstvy a nové odvodnenie. Nové chodníky so šírkou dvoch metrov boli vybudované z betónovej dlažby a vytvorili súvislé a komfortné pešie prepojenie pozdĺž Čerešňovej ulice.