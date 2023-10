V regióne Trnavy hlásia vyššiu voličskú účasť ako v minulých voľbách

Trnava/Piešťany 30. septembra (TASR) - V okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany boli voľby poznačené vysokým záujmom voličov odovzdať svoj hlas. Priebeh bol všade pokojný a problémy neboli závažnejšieho rázu. Potvrdili to okresné volebné komisie (OVK).



V okrese Piešťany podľa predsedu OVK Tomáša Drobného odhadujú volebnú účasť nad 70 percent, čo je viac v porovnaní s účasťou v predchádzajúcich voľbách do NR SR v roku 2020. "Okrsky nám nahlasovali, že od rána až do večera sa nezastavili, ľudia chodili v priebehu celého dňa," povedal pre TASR. Členovia OVK prešli jednotlivé volebné miestnosti, konštatovali nenarušený priebeh volieb.



OVK pre okresy Trnava a Hlohovec konštatuje priebeh volieb bez komplikácií. Pri kontrolách, ako uviedol predseda OVK Andrej Vároš, zistili transparentný postup okrskových komisií, nikde nebol zaznamenaný pokus o ovplyvňovanie voličov. "V Trnave sme monitorovali situáciu s petičnou akciou proti rezidentskému parkovaniu, ktorej aktivisti stáli pred volebnými miestnosťami. Prebehlo to v poriadku," konštatoval. Účasť OVK odhaduje vyššiu ako pri predchádzajúcich parlamentných voľbách, okolo 70 až 75 percent, pričom v Trnavskom okrese podľa jeho slov môže byť o "kúsok vyššia" ako v okrese Hlohovec.