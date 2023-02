V regióne Trnavy sa chystajú na fašiangy

Trnava/Hlohovec/Piešťany 12. februára (TASR) - Podujatie Trnafské fašangi sa tento rok uskutoční v sobotu (18. 2.) na pešej zóne v Trnave, program sa začne doobeda o 10.00 h živou cimbalovou hudbou a chýbať nebudú ani tradičné zabíjačkové dobroty od majstra mäsiara a vyprážané šišky. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



"Fašiangový program bude pokračovať Karpatskou muzikou, poobede ich vystrieda Sirka Cuvée Ensemble. Pripravený je aj zaujímavý program pre deti, ktoré si budú môcť vyrobiť v priestoroch radnice papierové fašiangové masky," uviedla. O 14.00 h pôjde pešou zónou folklórny sprievod a vo finále fašiangov spoločne s folklórnym súborom Máj slávnostne pochovajú basu.



V Piešťanoch sa podľa riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany Tatiany Nevolnej vo februári konajú plesy a tanečné zábavy, ktoré patria k fašiangovému obdobiu. V centre Piešťan môžu návštevníci zažiť 21. februára pochovanie basy a 25. februára Fašiangovú obchôdzku.



V Chtelnici pri Trnave majú fašiangy špecifickú podobu. Mládenci – šablovníci v uniformách od nedele do utorka pred Popolcovou stredou navštívia všetky domácnosti a pýtajú sa: Ráčite byť veselí? Ak je odpoveď gazdu kladná, pred domom sa tancuje špeciálna choreografia. Gazdinú vždy vykrúti ich richtár. Chodenie 'Pod šable' vzniklo v Chtelnici v 17. storočí, v období protitureckých bojov, v tomto roku po dvojročnej prestávke bude od 19. do 21. februára.



Hlohovské Vlastivedné múzeum má svoj príspevok k fašiangovému obdobiu v podobe tradičnému receptu na fánky, ktoré so šiškami plnili funkciu obradného pečiva. Hovorilo sa im aj Božie milosti. Postup je zverejnený v kuchárke Tradičné recepty Trnavského kraja, ktorú plánuje múzeum opäť vydať s pôvodným obsahom, ale v novom šate.