V registri záujemcov o štátne nájomné bývanie je už vyše 9000 osôb

Bratislava 16. apríla (TASR) - Do registra záujemcov o byty v systéme štátom podporovaného nájomného bývania sa od jeho februárového spustenia prihlásilo vyše 9000 ľudí, počet pritom neustále stúpa. Na stredajšom informačnom fóre Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania, ktoré sa po Nitre a Košiciach konalo v hlavnom meste, to uviedla generálna riaditeľka agentúry Eva Lisová.



Oznámila takisto, že v prípade prvého investičného projektu, ktorý bol zaradený do systému - bytový komplex Ovocné sady v bratislavskej Trnávke, sa v pondelok 7. apríla spustila aj záväzná registrácia. „V priebehu prvých dvoch minút sa prihlásilo vyše 140 záujemcov, v súčasnosti je ich približne 900,“ uviedla Lisová. Pripomenula, že v projekte nájdu bývanie i zamestnanci Univerzitnej nemocnice Bratislava, pričom ich zamestnávateľ im bude prispievať sumou 3,3 eura na meter štvorcový.



Upozornila, že hoci je výstavba štátnych nájomných bytov dôležitá pre celé Slovensko, práve v hlavnom meste bude dopyt, ale aj záujem investovať do vzniku takéhoto bývania najväčší. „Verím teda, že v dohľadnej dobe sa v Bratislave spustia ďalšie projekty, ktoré bude možné zaradiť do systému,“ dodala.



Význam štátom podporovaného nájomného bývania v hlavnom meste i nevyhnutnú spoluprácu medzi hlavným mestom a štátom zdôrazňuje aj námestníčka primátora Bratislavy Lenka Antalová-Plavuchová. „Máme veľmi vážny problém s dostupnosťou bývania, sme preto radi, že štát vníma akútnosť tejto témy rovnako a prostredníctvom Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania sa vytvárajú podmienky pre vznik stoviek a tisícok nájomných bytov v Bratislave i na celom Slovensku,“ uviedla Plavuchová, ktorá je presvedčená, že systém štátom podporovaného nájomného bývania je vzhľadom na komerčné ceny nehnuteľností spôsobom ako zabezpečiť dôstojné bývanie pre mladých, viacpočetné rodiny i seniorov. Hlavné mesto podľa jej slov aktívne komunikuje s agentúrou i investičnými partnermi v projekte o viacerých lokalitách, kde by mohli vzniknúť štátne nájomné byty.



Lisová takisto oznámila, že v utorok (15. 4.) podpísala agentúra zmluvu s ďalším investičným partnerom v systéme - spoločnosťou Slovak Affordable Living SICAV. Návrh investičnej zmluvy schválila vláda minulý týždeň v pondelok (7. 4.).



Na stredajšom informačnom fóre sa zúčastnili i predstavitelia bratislavských mestských podnikov, pýtali sa napríklad na možné využitie administratívnych budov a pozemkov v ich majetku do systému. Zástupcovia investičných spoločností tiež na stretnutí akcentovali potenciál štátom podporovaného nájomného bývanie v Bratislave nielen vzhľadom na aktuálne komerčné ceny bývania, ale aj v súvislosti s dopytom po pracovnej sile a nových zamestnancoch. Upozornili, že veľkí zamestnávatelia v súčasnosti bežne vyplácajú príspevky na dopravu, často na úrovni príspevku, ktorý môžu poskytnúť nájomcovi v systéme štátom podporovaného nájomného bývania.



Podmienky systému štátom podporovaného nájomného bývania reguluje zákon. Podľa aktuálneho znenia, ktoré v utorok podpísal prezident Peter Pellegrini, sa rozšírila skupina nehnuteľností, ktoré môžu byť súčasťou systému štátom podporovaného nájomného bývania.