V rekreačnej oblasti Kurinec sa začalo s prípravami na letnú sezónu

Rimavská Sobota 14. apríla (TASR) - V rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda v Rimavskej Sobote sa po Veľkej noci začalo s prípravami na tohtoročnú letnú sezónu. Bazény by pre verejnosť chceli prvýkrát sprístupniť tradične v polovici júna. Pre TASR to za Technické služby mesta uviedol vedúci športových a rekreačných zariadení Jozef Slanina.



"Zatiaľ premiestňujeme servisný a opravný materiál zo zimného štadióna, kde sezónu ukončujeme. Postupne pôjdeme od kosenia cez úpravu lavičiek, natieracie práce. Bude sa robiť aj nová technológia na úpravu vody," vymenoval Slanina. Ako dodal, pred letom sa vykoná aj dočistenie bazénov, kontrola zariadení zabezpečujúcich kvalitu vody a odoberanie vzoriek pre hygienikov.



Letná sezóna na Kurinci by mala odštartovať tradične približne v polovici júna, výšku vstupného budú ešte Technické služby mesta vzhľadom na zvýšené náklady prehodnocovať. Zámer výstavby bazéna s vlnobitím, ktorý tam chce mesto vybudovať za približne 1,2 milióna eur, by podľa vedúceho športových a rekreačných zariadení mesta tohtoročnú sezónu z pohľadu prevádzky ovplyvniť nemal.



Rekreačná oblasť Kurinec - Zelená voda ponúka návštevníkom možnosť kúpania sa vo vodnej nádrži alebo v bazénoch s pitnou i geotermálnou vodou s teplotou 33 stupňov Celzia. Pre deti je k dispozícii detský bazén či toboganový komplex. Súčasťou rekreačnej oblasti je aj kempingový a športový areál.