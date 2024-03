V rekreačnej oblasti Kurinec sa začalo s výstavbou bazéna s vlnobitím

Rimavská Sobota 7. marca (TASR) - V rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda v Rimavskej Sobote sa v stredu (6. 3.) začalo s výstavbou nového bazéna s vlnobitím. Projekt za takmer 1,8 milióna eur s DPH by mal byť dokončený budúci rok. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor mesta Jozef Šimko.



"Odstraňuje sa ornica a započnú sa výkopové práce jednak strojovne, ako aj samotného bazéna s vlnobitím. Stavba má byť ukončená v mesiaci marec 2025. Znamená to, že bazén s vlnobitím pre našich občanov plánujeme odovzdať do užívania 15. júna 2025," priblížil primátor.



Samospráva v rámci projektu počíta s výstavbou bazéna atypického tvaru a s generátorom vĺn s možnosťou vytvárania rôznych typov vlnobitia. Bazén má mať plochu viac ako 1300 štvorcových metrov a maximálnu hĺbku 1,8 metra. Práce za takmer 1,8 milióna eur s DPH realizuje spoločnosť Metrostav, mesto zámer financuje prostredníctvom úveru.



Rekreačná oblasť Kurinec - Zelená voda v súčasnosti ponúka návštevníkom možnosť kúpania sa vo vodnej nádrži alebo v bazénoch s pitnou i geotermálnou vodou s teplotou 33 stupňov Celzia. Pre deti je k dispozícii detský bazén či toboganový komplex. Súčasťou rekreačnej oblasti, ktorú prevádzkujú technické služby mesta, je aj kempingový a športový areál.