V rekreačnom areáli vo Veľatoch pribudlo smart kapsulové bývanie

Veľaty 27. mája (TASR) - Nový turistický projekt s názvom Moderný svet s kapsulovým bývaním slávnostne otvorili v rekreačnom areáli vo Veľatoch v Trebišovskom okrese. Ide o zážitkové „ubytovanie budúcnosti“, ktoré prináša na dolný Zemplín dva kapsulové domy so smart technológiou, tematické detské ihrisko a modernú workoutovú zónu pre aktívnych návštevníkov. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.



Projekt získal podporu Košického samosprávneho kraja (KSK) prostredníctvom dotačného programu Terra Incognita v sume 50.000 eur.



Smart kapsulové domy v areáli Aqua Maria sú podľa krajskej organizácie vybavené inteligentnými systémami na ovládanie osvetlenia, klimatizácie, ale aj interaktívnych funkcií, ktoré sa prispôsobia individuálnym potrebám hostí. Každý dom má vlastné sociálne zariadenie, terasu, kuchynku aj obývací priestor, pričom celý modulárny komplex je oddelený od okolia, aby ponúkol súkromie a pokoj v prírodnom prostredí. Pre verejnosť bude takéto bývanie sprístupnené od 7. júna. Súčasťou projektu je aj tematické detské ihrisko s „vesmírnymi prvkami“, ktoré podporuje kreativitu najmenších návštevníkov. Ihrisko je voľne prístupné pre turistov či miestnu komunitu. Nová workoutová zóna ponúka možnosť aktívneho relaxu priamo pod holým nebom.



„Naším cieľom bolo priniesť do regiónu niečo výnimočné, čo spojí moderné technológie, komfort a prírodu. Chceli sme vytvoriť zážitok, nielen miesto na prenocovanie, a vďaka podpore kraja a partnerom z oblasti cestovného ruchu sa to podarilo,“ uviedol realizátor projektu Slavomír Rusňák.



Projekt podľa krajskej organizácie okrem inovatívneho ubytovania nadväzuje na spoluprácu v oblasti prezentácie destinácie a taktiež s vinármi a poskytovateľmi služieb z vinohradníckej oblasti Tokaj, ktorí zabezpečia rozšírenie služieb vrátane vínnej turistiky.



„Nejde len o atraktívne miesto na oddych, ale o celé spektrum zážitkov - od inteligentného ubytovania, ktoré šetrí životné prostredie, až po podporu lokálneho podnikania a pracovných miest. Zásadné je, že projekt láka nielen domácich, ale aj zahraničných turistov, čím sa región stáva konkurencieschopnejším a známejším,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Podľa výkonnej riaditeľky Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej sa dolný Zemplín dnes turistom ukazuje ako miesto, kde môžu objaviť pokoj prírody, ochutnať tokajské vína, oddýchnuť si vo wellnesse a zažiť niečo netradičné. „Som presvedčená, že nový koncept kapsulového bývania dodá tomuto miestu novú iskru a ešte viac rozšíri turistickú ponuku regiónu,“ skonštatovala.