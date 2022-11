V Revúcej a Rimavskej Sobote zmapovali pamiatky z obdobia socializmu

Revúca 14. novembra (TASR) – Takmer tri desiatky umeleckých diel z obdobia socializmu v Rimavskej Sobote a 45 diel z rovnakého obdobia v Revúcej sa doposiaľ podarilo zdokumentovať v rámci projektu veľkého mapovania umenia v Gemeri a Malohonte. Mapovanie realizujú od októbra odborníci na umenie Gabriela Garlátyová a Mátyás Zagiba, spoločne so študentmi z Fakulty umení Technickej univerzity Košice.



Ako pre TASR uviedol hovorca projektu Mesto kultúry Revúca 2022 Martin Pižem, v Revúcej sa zdokumentovali aj diela, na ktoré na základe výzvy dala tip verejnosť. "Takých bolo približne 20," podotkol Pižem. Podľa neho všetci, ktorí sa na mapovaní podieľajú, boli nadšení stavom a kvalitou týchto diel, ktoré sa dodnes nachádzajú vo verejnom priestore v Revúcej.



Zmapovať sa podľa neho doposiaľ podarilo najmä rôzne sochy, plastiky, mozaiky i reliéfy. Odborníci spolu so študentmi budú v dokumentovaní pokračovať do konca roku, pri čom ich z väčších miest ešte čaká Hnúšťa, Tisovec a Rožňava.



Tipy na umelecké diela môže i naďalej dávať aj verejnosť. "Po umeleckých dielach môže pátrať na námestiach, uliciach, budovách, ale aj v interiéroch škôl, úradov, obradných sál, jedální, fabrík či v iných verejných priestoroch," vymenoval Pižem.



Výsledkom spoločného snaženia bude tlačená mapa so zabudnutými, respektíve málo známymi umeleckými dielami Gemera a Malohontu z obdobia socializmu, ktoré doposiaľ neboli súhrnne zmapované.



Viac informácií o aktivite môže verejnosť nájsť na webovej stránke projektu Prepni na Revúcu.



Podujatie z verejných zdrojov pre združenie Centrum architektúry podporil Fond na podporu umenia.