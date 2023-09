V Revúcej chýbal stály kardiológ, novú ambulanciu zriadil kraj

Revúca 22. septembra (TASR) - V meste Revúca, kde viac ako rok chýbal stály kardiológ, v piatok slávnostne predstavili novú kardiologickú ambulanciu. Ambulanciu zriadil a vybavil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ordinovať tam bude špecialista Alexander Bohó, ktorý pôsobil aj ako primár v kúpeľoch v Brusne. Na tlačovej konferencii v Revúcej o tom informoval predseda BBSK Ondrej Lunter.



Nová kardiologická ambulancia v Revúcej je podľa Luntera dôkazom, že program zakladania krajských ambulancií aj v odľahlejších regiónoch funguje. "Do jej vybavenia sme investovali viac ako 85.000 eur, aby to vybavenie bolo na úrovni technológií a prístrojov, ktoré sú dnes špičkou na trhu. Aby sme mohli pre obyvateľov Revúcej a celého Gemera poskytovať kvalitné služby," skonštatoval Lunter.



V kardiologickej ambulancii na Železničnej ulici ordinuje špecialista Alexander Bohó. V minulosti pôsobil desať rokov na Klinike kardiológie Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, naposledy pracoval ako primár v brusnianskych kúpeľoch. Do Revúcej ho podľa jeho slov prilákala spoločná myšlienka s predstaviteľmi kraja poskytnúť obyvateľom regiónu kvalitnú zdravotnú starostlivosť.



BBSK do kardiologickej ambulancie v Revúcej zakúpil okrem zariadenia aj potrebné prístroje, a to napríklad echokardiograf, tlakové holtre, EKG holtre a ďalšie materiálno-technické vybavenie. "Tento prístroj dokáže realizovať aj nadštandardné vyšetrenia v rámci kardiológie," uviedol Bohó. Ako dodal, za prvý mesiac od otvorenia prešla dverami ambulancie približne stovka pacientov.



Kardiologická ambulancia v Revúcej je už šiestou ambulanciou zriadenou pod taktovou BBSK. Krajská detská a pľúcna ambulancia funguje v Detve, kardiologické ambulancie župa zriadila vo Veľkom Krtíši a v Revúcej. Všeobecná lekárka pre dospelých ordinuje pod hlavičkou kraja v Haliči, všeobecnú ambulanciu pre dospelých otvoril kraj v septembri aj v Banskej Bystrici.