V Revúcej klesol počet obyvateľov pod 11.000

Revúca 9. januára (TASR) - V meste Revúca v roku 2023 klesol počet obyvateľov pod hranicu 11.000. Úbytok obyvateľstva za minulý rok evidujú aj mestá Jelšava a Tornaľa v Revúckom okrese. K trendu prispieva mortalita prevyšujúca počet novonarodených detí i vyšší počet odsťahovaných v porovnaní s ľuďmi, ktorí sa do miest prisťahovali. Pre TASR to uviedli samosprávy.



Kým koncom roka 2022 mala Revúca viac ako 11.150 obyvateľov, ku koncu decembra 2023 počet klesol na 10.994. V meste vlani zomrelo 141 obyvateľov, prisťahovalo sa 96 ľudí a odsťahovalo sa 193. V Revúcej, kde sa nachádza jediná pôrodnica v rámci okresu, sa v roku 2023 narodilo vyše 260 detí.



"Najčastejšie chlapčenské mená boli Filip, Martin, Tobias, Mathias, Matej a Denis. Dievčenské mená sú Mia, Martina, Eliška, Kristína a netradičné mená Dilara, Lorena či Aylin," priblížila pre TASR Jana Fašková z referátu matričnej činnosti Mestského úradu v Revúcej.



Pokles počtu obyvateľov za rok 2023 v porovnaní s predchádzajúcim rokom evidujú aj v Tornali. Mesto malo ku koncu decembra 6744 obyvateľov, v porovnaní s rokom 2022 ide o pokles o 54 ľudí. Za posledné štyri roky v meste celkový počet obyvateľov klesol o takmer 300. "Do mesta sa v roku 2023 prisťahovalo 65 občanov a z mesta sa odsťahovali 87. Počet obyvateľov, ktorí zomreli, je 81," dodala pre TASR matrikárka Angela Bodnárová s tým, že v Tornali evidujú aj 50 novonarodených detí, pričom najčastejšími menami boli Jakub, Noel, Nara či Viktória.



Počet obyvateľov každoročne klesá aj v meste Jelšava, ktoré ich malo k 31. decembru 3178. Z mesta sa vlani odsťahovalo 48 ľudí, čo je viac ako dvojnásobok počtu prisťahovaných. Vyšší ako počet úmrtí (25) bol však v Jelšave počet novonarodených detí, ktorých bolo 34. "Z tých 34 detí sa ani jedno meno dievčatka ani chlapčeka neopakovalo. Rodičia dávali svojim narodeným deťom rôzne zaujímavé mená, napríklad pre dievčatká Mia, Melek, Melisa. Z chlapčenských to bol Mathias, Austin či Emanuel," dodala pre TASR referentka matriky a evidencie obyvateľov mesta Jelšava Mariana Gömöry.