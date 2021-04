Revúca obnovuje populárnu súťaž v písaní sci-fi a fantasy poviedok

Revúca 25. apríla (TASR) – Mesto Revúca v spolupráci s mestským kultúrnym strediskom (MsKS) obnovia súťaž v písaní sci-fi a fantasy poviedok pomenovanú po Gustávovi M. Reussovi, ktorá v Revúcej fungovala v rokoch 1991 až 2002. Informovala o tom kultúrna referentka MsKS Slavomíra Nikmonová.



„Po tom, ako Banskobystrický samosprávny kraj oznámil verejnosti investíciu 2,4 milióna eur do novej kultúrnej inštitúcie Litterra v budove Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, rozhodli sme sa ako mesto o obnove populárnej súťaže v písaní sci-fi a fantasy poviedok, Ceny Gustáva Reussa,“ uviedol primátor Revúcej Július Buchta.



Odborne rešpektovaná súťaž fungovala v Revúcej v spolupráci so Slovenským syndikátom autorov fantastiky, pred dvoma desaťročiami sa do nej zapájalo od 27 do 135 autorov. Súťaž je pomenovaná podľa Gustáva M. Reussa z Revúcej, ktorý tam v roku 1856 napísal prvé sci-fi dielo na Slovensku Hviezdoveda alebo Životopis Krutohlava, ktoré opisuje cestu na Mesiac.



„Primárnym cieľom súťaže je hľadanie literárnych talentov. Súťaž má byť odrazovým mostíkom pre začínajúcich, ale aj skúsených autorov, aby sa ich tvorba dostala do povedomia čitateľov, aby mali možnosť publikovať svoje práce a rozšírili tak autorskú aj čitateľskú základňu sci-fi a fantasy na Slovensku,“ priblížila riaditeľka MsKS Karin Kilíková.



Autori budú súťažiť v dvoch vekových kategóriách, víťazné práce budú publikované v zborníku Krutohlav. Pri vydaní niektorej z najlepších prác ponúklo spoluprácu aj vydavateľstvo Monokel, ktoré na súťaži participuje. O víťazoch súťaže bude rozhodovať päťčlenná porota, ktorej členmi budú spisovatelia Michal Hvorecký, Alexandra Pavelková, Pavol Rankov, Zuzana Mojžišová a riaditeľ vydavateľstva Peter Michalík.