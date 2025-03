V Revúcej predstavia výstavu prepájajúcu literatúru a výtvarné umenie

Revúca 17. marca (TASR) - V kultúrno-vzdelávacej inštitúcii s interaktívnym múzeom Litterra v Revúcej uvedú výstavu s názvom Nekonvenčná poézia, ktorá prepája literatúru s výtvarným umením. Výstava je prvým projektom spolupráce Litterry s Akadémiou umení v Banskej Bystrici, vernisáž sa uskutoční v piatok (21. 3.). TASR o tom informovala marketingová špecialistka Litterry Katarína Lenartová.



Výstava Nekonvenčná poézia má návštevníkom ponúknuť nový pohľad na to, ako môže slovo ožívať v obraze. "Nie je len výstavou obrazov či textov, je to dialóg medzi literárnym a vizuálnym umením, ktorý posúva hranice tradičného vnímania oboch týchto foriem. Diela, ktoré budú vystavené, sú výsledkom kreatívneho experimentovania, v ktorom sa poézia transformuje do výtvarných kompozícií," uviedla Lenartová.



Výstava je prvým významným projektom v rámci partnerstva Litterry s Akadémiou umení v Banskej Bystrici. V budúcnosti chcú spolupracovať aj na ďalších podujatiach, workshopoch či umeleckých iniciatívach. "Cieľom je podporovať mladé talenty, prepájať umelecké disciplíny a ponúknuť verejnosti inovatívne kultúrne zážitky," vysvetlila Lenartová.



Vernisáž výstavy Nekonvenčná poézia sa v Litterre uskutoční v piatok o 18.00 h. Súčasťou podujatia bude aj komentovaná prehliadka jednotlivých diel či hudobný program v podaní študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici. Výstava bude pre verejnosť prístupná do 16. mája.