V Revúcej pri okresnom úrade vznikne vyše 30 nových bytov

Revúca 2. apríla (TASR) - V nevyužívanej budove pri Okresnom úrade v Revúcej vznikne vyše 30 nových bytov. Objekt rekonštruuje spoločnosť Stogat, byty by mali v budúcnosti slúžiť ako nájomné bývanie. Pre TASR to uviedol konateľ spoločnosti Miloslav Kvasnica.



Objekt pri okresnom úrade, ktorý bol dlhodobo nevyužívaný, v minulosti slúžil na administratívne účely. Po rekonštrukcii, ktorá odštartovala v uplynulých dňoch, má v budove vzniknúť 31 dvojizbových bytov bežného štandardu. "Chceli by sme to urobiť do konca budúceho roka. Keď sa to skolauduje, chceli by sme to ponúknuť mestu ako nájomné byty," uviedol Kvasnica s tým, že budovu firma rekonštruuje z vlastných finančných zdrojov.



Samospráva rekonštrukciu objektu a budúci účel budovy víta. "Sme radi, že súkromný investor prerába jeden z posledných urbanistických vredov v Revúcej," uviedol pre TASR primátor Július Buchta s tým, že samospráva bude možnosť odkúpenia zrekonštruovanej bytovky s pomocou Štátneho fondu rozvoja bývania prehodnocovať. Dodal tiež, že mesto je v oblasti zvýšenia ponuky bývania pre obyvateľov otvorené spolupráci aj s ďalšími súkromnými investormi.