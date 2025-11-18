< sekcia Regióny
V Revúcej sa koná medzinárodná konferencia Umenie bez bariér
Cieľom medzinárodnej konferencie je hľadať inovatívne riešenia pre inkluzívnu kultúru a hovoriť o prekonávaní bariér v kultúrnych inštitúciách.
Autor TASR
Revúca 18. novembra (TASR) - V kultúrno-vzdelávacej inštitúcii Litterra v Revúcej sa v utorok začína medzinárodná konferencia s názvom Umenie bez bariér. Odborníci, zástupcovia kultúry a verejného sektora budú počas troch dní diskutovať o sprístupňovaní kultúrnych inštitúcií znevýhodneným skupinám. TASR o tom informovala eventová manažérka Litterry Katarína Goffová.
Cieľom medzinárodnej konferencie je hľadať inovatívne riešenia pre inkluzívnu kultúru a hovoriť o prekonávaní bariér v kultúrnych inštitúciách. „Kultúra patrí všetkým bez ohľadu na vek, schopnosti či pôvod. Naším cieľom je odstrániť bariéry a otvoriť dvere umenia každému. Otvorenie kultúry pre každého nie je len povinnosť, je to investícia do silnejšej a súdržnejšej spoločnosti,“ skonštatoval riaditeľ Litterry Jozef Balužinský.
Súčasťou trojdňovej konferencie v Revúcej budú prednášky odborníkov, diskusné panely aj praktické workshopy zamerané na architektonickú, digitálnu, jazykovú a sociálnu dostupnosť. „Účastníci sa dozvedia o inovatívnych prístupoch k práci s publikom, participatívnom kurátorstve a najlepších príkladoch z Európy a zo sveta,“ priblížila Goffová.
