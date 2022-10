V Revúcej sa obávajú o budúcnosť fungovania štátnych inštitúcií

Revúca 7. októbra (TASR) – V meste Revúca sa obávajú o budúcnosť fungovania okresnej prokuratúry či okresného súdu i o podobu nemocnice po implementácii stratifikácie nemocníc. Na piatkovej tlačovej konferencii na to upozornil primátor mesta Július Buchta spoločne s predstaviteľmi mimoparlamentnej strany Hlas-SD.



Podľa primátora mesta sú najväčšími problémami okresu Revúca vysoká nezamestnanosť a odchod ľudí do iných regiónov Slovenska či zahraničia. Pripomenul, že v meste bol zo štátnych inštitúcii už zrušený daňový úrad.



"Situácia v okrese je komplikovaná aj tým, že inštitúcie, ktoré tu máme, a to sú okresný súd, prokuratúra a, samozrejme, nemocnica, sú také zásadné pre naše fungovanie, že bez nich bude život v tomto regióne veľmi ťažký, ak nie nemožný," skonštatoval Buchta.



Podpredseda Hlasu-SD a nezaradený poslanec Národnej rady SR Richard Raši pripomenul, že napríklad Okresný súd v Revúcej sa už v roku 2014 rušil. "Potom sa sem aj vrátil a s ním aj 1700 nevyriešených prípadov, ktorý žiadny iný súd dookola neriešil," skonštatoval Raši s tým, že v okresnom meste by mali ostať zachované všetky potrebné štátne inštitúcie.



Nemocnica v Revúcej je takmer s 250 zamestnancami najväčším zamestnávateľom v meste, podľa Hlasu jej po stratifikácii nemocníc hrozí zaradenie medzi doliečovaco-rehabilitačné zariadenia. Obyvatelia okresu by tak podľa strany museli za lekármi po nekvalitných cestách cestovať do susedných regiónov. "Naše obyvateľstvo starne a potrebuje mať k dispozícii akútnu zdravotnú starostlivosť," uviedla primárka revúckej nemocnice Ivana Goldschmidtová.