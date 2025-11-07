< sekcia Regióny
V Revúcej sa predstaví šesť detských folklórnych súborov
Detský folklórny festival Gemerská podkovička sa v revúckom dome kultúry začína už v dopoludňajších hodinách.
Autor TASR
Revúca 7. novembra (TASR) - V meste Revúca sa v piatok koná 15. ročník detského folklórneho festivalu Gemerská podkovička. Na podujatí sa predstavia viaceré detské súbory z regiónu, pripravený je i sprievodný program. Na svojej webovej stránke o tom informovalo Gemersko-malohontské osvetové stredisko (GMOS), ktoré podujatie organizuje.
Detský folklórny festival Gemerská podkovička sa v revúckom dome kultúry začína už v dopoludňajších hodinách. Pre účastníkov sú pripravené sprievodné aktivity, a to tvorivé dielne, metodické stretnutie vedúcich jednotlivých súborov či výstava Ábelovských krojov.
„Program pre verejnosť, v ktorom sa predstavia detské folklórne súbory Lykovček z Revúcej, Hájiček z Rimavskej Soboty, Zrkadielko z Hnúšte, Mladosť z Klenovca, Čížiček z Tisovca a hosť festivalu Matičiarik z Banskej Bystrice začína o 17.00 h v divadelnej sále,“ doplnilo GMOS.
Festival Gemerská podkovička organizuje GMOS v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
