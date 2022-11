V Revúcej sa uskutoční 12 hodín trvajúci Hviezdny maratón čítania

Revúca 3. novembra (TASR) – V meste Revúca sa v sobotu (5. 11.) uskutoční podujatie s názvom Hviezdny maratón čítania. V priestoroch Gymnázia Martina Kukučína si bude môcť verejnosť čítať vlastné knihy alebo si vybrať z titulov, ktoré budú na mieste k dispozícii na vypožičanie. Na návštevníkov čakajú i viaceré sprievodné aktivity. TASR o tom informoval Martin Pižem, zodpovedný za komunikáciu s médiami v rámci projektu Mesto kultúry Revúca 2022.



Hviezdny maratón čítania v Revúcej má oživiť odkaz regiónu Gemer ako klenotnice slovenskej literatúry, s dôrazom najmä na žánre sci-fi a fantasy reprezentované osobnosťou Gustáva Reussa a jeho dielom Hviezdoveda. "Cieľom podujatia je podporiť prehlbovanie vzťahu medzi čitateľom a literatúrou, a to účastnícky atraktívnym spôsobom," dodali organizátori. Maratón čítania potrvá od 9.00 do 21.00 h.



Súčasťou podujatia bude i viacero sprievodných aktivít, pripravená je beseda s popularizátorom vedy Samuelom Kováčikom o jeho knihe Obyčajné zázraky či kvíz o knižné odmeny. Uskutoční sa tiež reťazové čítanie, v rámci ktorého sa budú vždy o celej hodine na pokračovanie čítať úryvky z diela Príbehy hviezd od Anity Ganeri.



Hviezdny maratón čítania je súčasťou projektu Mesto kultúry Revúca 2022. Samospráva v rámci neho pripravila 150 podujatí, ktoré potrvajú až do 31. mája 2023. Revúca je v poradí štvrtým mestom s národným titulom Mesto kultúry, grantový program vyhlasuje Fond na podporu umenia.