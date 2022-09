V Revúcej spustili súťaž v komiksovej tvorbe

Revúca 23. septembra (TASR) – Mesto Revúca spustilo súťaž v komiksovej tvorbe pre amatérov i profesionálov, ktorej nosnou témou je stretnutie dvoch slovenských dejateľov štúrovskej generácie. Ide o Štefana Marka Daxnera narodeného v Tisovci a Janka Francisci-Rimavského z Hnúšte. TASR o tom informovala samospráva.



"Komiksová tvorba je najmä medzi mladými veľmi populárny umelecký formát, preto veríme, že priblíži oboch štúrovcov a ich spoločný príbeh najmä mladej generácii," uviedla riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Revúcej Karin Kilíková. Ako dodala, Daxner i Francisci-Rimavský mali k Revúcej blízky vzťah, tento rok si navyše pripomíname 200 rokov od ich narodenia.



Súťaž v komiksovej tvorbe je podľa veku rozdelená do troch amatérskych kategórií, v samostatnej kategórii budú súťažiť profesionálni autori. Práce v rozsahu jednej A4 je možné zasielať do 30. októbra prostredníctvom online prihlášky na stránke www.prepninarevucu.sk.



Súťažné práce bude hodnotiť päťčlenná porota, z víťazných diel vznikne i putovná výstava. Tá bude postupne prezentovaná v Revúcej, Tisovci i Hnúšti, víťazné práce sa potom stanú trvalou súčasťou zbierkového fondu inštitúcie Litterra v Revúcej.



"Mám radosť, že sa touto súťažou komiksová tvorba natrvalo spojí s Revúcou a vytvorí základ pre expozíciu komiksu, ktorú pripravujeme v novozriadenom kultúrno-vzdelávacom centre Litterra v Revúcej po rekonštrukcii budovy Prvého slovenského literárneho gymnázia," skonštatoval riaditeľ neziskovej organizácie Litterra Jozef Balužinský.



Súťaž v komiksovej tvorbe s názvom Stretnutie po rokoch Daxnera a Francisciho je súčasťou projektu Mesto kultúry Revúca 2022. Samospráva v rámci neho pripravila 150 podujatí, ktoré potrvajú až do 31. mája 2023. Revúca je v poradí štvrtým mestom s národným titulom Mesto kultúry, grantový program vyhlasuje Fond na podporu umenia.