V Revúcej upozorňujú na zvýšený počet krádeží vlámaním do bytov

Revúca 7. apríla (TASR) - V meste Revúca došlo v ostatnom mesiaci k zvýšenému počtu prípadov krádeží vlámaním do bytov na sídliskách. Na oficiálnej stránke samosprávy o tom informovala mestská polícia, obyvateľov vyzýva na zvýšenú ostražitosť.



Revúcka mestská polícia ubezpečuje občanov, že sa problému s krádežami venuje v zvýšenej miere. Obyvateľov v rámci prevencie žiada o zodpovedné správanie sa a zvýšenú ostražitosť.



„Nepúšťajte do svojich bytoviek cudzie osoby, dbajte na to, aby vchodové dvere do bytových domov boli vždy zatvorené. Buďte pozorní k svojmu okoliu a akékoľvek podozrivé situácie hneď hláste mestskej polícii,“ priblížili mestskí policajti.



Mestská polícia v Revúcej žiada obyvateľov, aby podozrivé správanie osôb v okolí bytových domov bezodkladne nahlásili na telefónne číslo 0905470459 alebo na linku Policajného zboru SR číslo 158. Upozorňuje tiež, že v prípade krádeže v byte je potrebné počkať na príchod polície, aby sa nezničili stopy, ktoré páchateľ zanechal.