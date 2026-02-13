< sekcia Regióny
V revúckej nemocnici vzniká nové oddelenie pre dlhodobo chorých
Nové moderné oddelenie pre dlhodobo chorých pacientov počíta s vytvorením 28 lôžok s polohovateľnými posteľami a príslušenstvom.
Autor TASR
Revúca 13. februára (TASR) - V nemocnici v Revúcej vzniká nové oddelenie pre dlhodobo chorých pacientov. Nachádzať sa bude v budove pri hlavnom vstupe, ktorá aktuálne prechádza rekonštrukciou za približne 1,75 milióna eur. Nemocnica o tom informovala na svojej webovej stránke.
Nové moderné oddelenie pre dlhodobo chorých pacientov počíta s vytvorením 28 lôžok s polohovateľnými posteľami a príslušenstvom. Súčasťou projektu financovaného z plánu obnovy je i komplexná rekonštrukcia a modernizácia objektu.
„Už o pár mesiacov budú priestory pripravené slúžiť pacientom, ktorí potrebujú dlhodobejšiu liečbu, rekonvalescenciu a odbornú ošetrovateľskú starostlivosť. Našim cieľom je vytvoriť dôstojné, bezpečné a komfortné prostredie, ktoré podporí liečebný proces a zároveň zlepší podmienky práce nášho zdravotníckeho personálu,“ uviedla nemocnica.
Ako pre TASR vlani v lete uviedla riaditeľka revúckej nemocnice Janette Hrbálová, z plánu obnovy chcú realizovať aj projekt vytvorenia 42 lôžok následnej starostlivosti v hlavnej budove s cieľom skvalitniť akútne lôžka a zvýšiť komfort pacientov vytvorením izieb s menším počtom postelí. Začiatkom roka nemocnica vyhlásila verejné obstarávanie aj na projekt vytvorenia regionálneho centra integrovanej starostlivosti, ktorý počíta s rekonštrukciou a úpravou dvoch existujúcich budov.
Nové moderné oddelenie pre dlhodobo chorých pacientov počíta s vytvorením 28 lôžok s polohovateľnými posteľami a príslušenstvom. Súčasťou projektu financovaného z plánu obnovy je i komplexná rekonštrukcia a modernizácia objektu.
„Už o pár mesiacov budú priestory pripravené slúžiť pacientom, ktorí potrebujú dlhodobejšiu liečbu, rekonvalescenciu a odbornú ošetrovateľskú starostlivosť. Našim cieľom je vytvoriť dôstojné, bezpečné a komfortné prostredie, ktoré podporí liečebný proces a zároveň zlepší podmienky práce nášho zdravotníckeho personálu,“ uviedla nemocnica.
Ako pre TASR vlani v lete uviedla riaditeľka revúckej nemocnice Janette Hrbálová, z plánu obnovy chcú realizovať aj projekt vytvorenia 42 lôžok následnej starostlivosti v hlavnej budove s cieľom skvalitniť akútne lôžka a zvýšiť komfort pacientov vytvorením izieb s menším počtom postelí. Začiatkom roka nemocnica vyhlásila verejné obstarávanie aj na projekt vytvorenia regionálneho centra integrovanej starostlivosti, ktorý počíta s rekonštrukciou a úpravou dvoch existujúcich budov.