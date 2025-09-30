< sekcia Regióny
V rezervácii Boky pri Zvolene otvárajú obnovený náučný chodník
Pešiu trasu dlhú 5,1 kilometra s prevýšením 200 metrov je možné prejsť za približne 2,5 hodiny.
Autor TASR
Zvolen 30. septembra (TASR) - V národnej prírodnej rezervácii Boky pri Zvolene otvárajú v utorok obnovený náučný chodník. Pešiu trasu dlhú 5,1 kilometra s prevýšením 200 metrov je možné prejsť za približne 2,5 hodiny. TASR o tom informovala Lucia Miňová zo Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana.
Dodala, že pôvodný chodník vybudovali v roku 1978 a v súčasnosti ho obnovili v spolupráci s Karpatským ochranárskym združením altruistov Zvolen. Trasa je päť kilometrov západne od Zvolena na južnom okraji Kremnických vrchov, medzi obcami Budča a Hronská Dúbrava. „Stredne náročný terén, výhľady či geologické útvary robia z územia turisticky vyhľadávanú a žiadanú lokalitu,“ objasnila. Náučná trasa patrí pod správu Vysokoškolského lesníckeho podniku Technickej univerzity vo Zvolene.
Interpretáciu hodnôt územia zostavili z 13 náučných panelov. Návštevníci sa okrem iného dozvedia aj o tom, že rezerváciu Boky vyhlásili v roku 1964 s výmerou 176,49 hektára. Boky zaberajú strmé a skalnaté svahy na pravom brehu Hrona. Pre územie sú príznačné kamenné moria, skupiny vežovitých skál a hríbovitých útvarov. Dominantou náučného chodníka je Čertova skala. Andezitový balvan s odhadovanou hmotnosťou 17 ton je úzkym krčkom spojený so zlepencovým podkladom.
Územie je výnimočné vďaka rozsiahlym komplexom teplomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev s vysokou biodiverzitou. „Časť lesných porastov s viac ako 230-ročnými dubmi cerovými patrí medzi najstaršie na Slovensku,“ reagovala Miňová. Pralesy zaberajú 147 hektárov. „Odumierajúce stromy sú nevyhnutné pre prežívanie vzácnych druhov húb, ako je koralovec ježovitý či štítovka Fenzlova,“ poznamenala.
Boky sú súčasťou zoznamu najvýznamnejších rezervácií, ktoré zabezpečujú ochranu vzácnych bezstavovcov na Slovensku. Z chrobákov zistili 18 chránených a veľký počet ohrozených druhov. Medzi najvzácnejšie chrobáky v rezervácii, viazané na odumreté drevo, patria fuzáč veľký, kováčik fialový či kováčik štvorškvrnný. Z vyše 300 druhov rastlín v rezervácii pripadá polovica na druhy lesných spoločenstiev. Najsevernejší výskyt na svete má v rezervácii Boky kurička kríčkovitá, ktorá sa viaže na spoločenstvá skál.
