V Richnave hrozí, že 200 rómskych detí nebude mať kde nastúpiť do ZŠ

Richnava 17. júla (TASR) - Viac ako 200 rómskych detí z obce Richnava môže od septembra zostať bez možnosti navštevovať základnú školu (ZŠ). V súvislosti s rušením dvojzmennej prevádzky na to upozorňuje bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák starší. Podľa Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR obec odmietla doterajšie ponuky. Starosta Peter Biroš pripomenul, že zriaďovateľom školy je štát. Ponúknuté riešenia podľa neho neboli realizovateľné.



Podľa Polláka ide o zlyhanie štátu a hrozí, že deti z Richnavy vypadnú zo systému vzdelávania. „V septembri bude mať problém 200 rómskych detí z miestnej osady, lebo nebudú mať kde nastúpiť do školy,“ tvrdí. Hnutie Slovensko zároveň hovorí o nečinnosti splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška či diskriminácii.



„Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (ÚSVRK) nepretržite s najvyššími predstaviteľmi obcí ako aj s MŠVVaM dlhodobo komunikuje a snaží sa byť nápomocný pri hľadaní reálnych riešení,“ reagoval vo svojom stanovisku. Podľa neho Daško požiadal kompetentných o hľadanie aspoň dočasného riešenia napríklad vo forme predĺženia výnimky na zmenové vzdelávanie žiakov, aby sa deti z Richnavy mohli od septembra riadne vzdelávať až do výstavby a sprevádzkovania novej ZŠ.



Od 1. septembra bude dvojzmenné vyučovanie zakázané. Výnimku majú len obce, ktoré aktívne riešia nové kapacity. „V prípade obce Richnava miestna samospráva do dnešného dňa nevedela predložiť projekt na výstavbu školy alebo na inú formu odstránenia dvojzmennej prevádzky,“ uviedlo v reakcii MŠVVaM s tým, že obec odmietla aj ponuky na vybudovanie novej ZŠ so 100-percentným financovaním zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR a nulovej spoluúčasti zo strany samosprávy.



Rezort tvrdí, že žiakom, pre ktorých škola nemá kapacitné možnosti, musí zabezpečiť vzdelávanie a dopravu do iných škôl v susedných obciach samospráva. Dodal tiež, že je naďalej pripravený poskytnúť samospráve pomoc, no nemôže na seba prevziať povinnosti samosprávy v oblasti školstva.



Starosta Richnavy pre TASR uviedol, že štátom vytypovaný pozemok na výstavbu novej školy podľa obce nebol vhodný. „Na danom pozemku by nebolo možné postaviť takú veľkú školu, hovoríme o 1500 žiakoch,“ povedal. Podľa neho by školu vzhľadom na jej plánované financovanie ani nestihli postaviť a obec nemá peniaze ani na vypracovanie takéto rozsiahleho projektu. „Zriaďovateľom školy je štát. Ten zrušil dvojzmennú prevádzku a následne prišiel na to, že nemá kapacitu. To, že škola nedostala výnimku, nie je našou chybou. My sme maximálne súčinní a chceme veci riešiť. Navrhujeme iný pozemok, čo riešime so Slovenským pozemkovým fondom a pracujeme aj na zmene územného plánu. Naši žiaci si zaslúžia plneorganizovanú kvalitnú školu,“ zdôraznil Biroš.



Podľa MŠVVaM má dvojzmenná prevádzka negatívny dosah na žiakov i kvalitu vzdelávania, pričom sa takéto vyučovanie v minulosti využívalo ako nástroj na segregáciu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a z marginalizovaných rómskych komunít.