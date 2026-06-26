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V Richnave vytiahli z rieky sedemročné dievča, nepodarilo sa ho oživiť
Polícia apeluje na rodičov a dospelých, aby mali deti pri vode neustále pod dohľadom.
Autor TASR
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Richnava 26. júna (TASR) - V Richnave v okrese Gelnica došlo v piatok k tragickej udalosti. Z rieky Hornád pri moste vytiahli sedemročné dievča. Napriek okamžitej snahe o záchranu sa dieťa nepodarilo oživiť. Na sociálnej sieti o tom informovala košická krajská polícia.
„Policajti sú na mieste a okolnosti tejto tragickej udalosti preverujú,“ dodala polícia. Zároveň apeluje na rodičov a dospelých, aby mali deti pri vode neustále pod dohľadom. Pripomína, že počas horúcich dní je voda pre deti veľkým lákadlom, no zároveň môže predstavovať vážne riziko.
„Policajti sú na mieste a okolnosti tejto tragickej udalosti preverujú,“ dodala polícia. Zároveň apeluje na rodičov a dospelých, aby mali deti pri vode neustále pod dohľadom. Pripomína, že počas horúcich dní je voda pre deti veľkým lákadlom, no zároveň môže predstavovať vážne riziko.