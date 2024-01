V RIEKE NAŠLI TELO: Pátra sa, či patrí nezvestnému chlapcovi

Košice 24. januára (TASR) - Telo osoby mužského pohlavia bez známok života a nezistenej totožnosti našla polícia v utorok (23. 1.) popoludní v rieke Hornád v Košiciach. Privolaný obhliadajúci lekár na mieste predbežne cudzie zavinenie vylúčil a na zistenie presnej príčiny smrti bolo nariadené vykonanie pitvy. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Polícia aktuálne zisťuje, či ide o nezvestného 15-ročného chlapca z Košíc, po ktorom pátrala. "Po ukončení obhliadky miesta udalosti a nevyhnutných prvotných procesných úkonov polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Aby však bolo možné s určitosťou potvrdiť, že ide o telo nezvestného tínedžera, je potrebné počkať na závery analýzy DNA," uviedla Mésarová. Telo našli policajní potápači v spolupráci so špeciálnou záchrannou službou pri prehľadávaní rieky na policajnom člne.



Oznámenie o nezvestnosti chlapca prijala polícia 26. decembra. Naposledy bol videný 20. decembra, keď odišiel na neznáme miesto a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu. Dňa 30. decembra v nočných hodinách policajti dostali oznámenie, že do zaparkovaného vozidla zn. Toyota v košickej mestskej časti Nad jazerom mali vniknúť štyri osoby. Po príchode na miesto od prítomných ľudí zistili, že od vozidla utekali po chodníku štyri osoby smerom k rieke Hornád. Z rieky policajti následne vytiahli tri osoby, ktorým poskytli prvú pomoc. "Štvrtá osoba v rieke ani v jej okolí nájdená nebola," uviedla hovorkyňa.



Polícia po vykonaní neodkladných procesných úkonov za prítomnosti zákonných zástupcov podozrivé osoby zo zadržania prepustila. Na objasnení prípadu vniknutia do vozidla podľa Mésarovej intenzívne pracuje a vedie objasňovanie priestupku proti majetku, ktoré doposiaľ nebolo ukončené.



"Podozrivé osoby uviedli, že štvrtou osobou, ktorá spolu s nimi skočila do rieky, bol nezvestný 15-ročný tínedžer, po ktorom polícia vyhlásila pátranie 26. decembra ihneď po prijatí oznámenia o nezvestnosti," skonštatovala Mésarová.