V ONDAVE NAŠLI TELO DIEŤAŤA: Totožnosť určia testy DNA

Prešov 27. mája (TASR) - V rieke Ondava sa v sobotu našlo telo dieťaťa. Pre TASR to potvrdila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. Upozornil na to portál tvnoviny.sk.



"Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Okolnosti preverujeme. Obhliadajúci lekár na mieste predbežne vylúčil cudzie zavinenie," uviedla pre TASR.



Polícia minulý piatok (19. 5.) informovala, že do rieky Ondava v Stropkove malo spadnúť štvorročné miestne dievča. Tok rieky prehľadávali. Ligdayová nekomentovala, či obeťou je práve hľadané dieťa. "Totožnosť určia testy DNA," dodala.