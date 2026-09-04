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V Rimavskej Sobote a Tisovci sú štyria kandidáti na primátora
V Hnúšti má o primátorskú stoličku záujem dvojica kandidátov.
Autor TASR
Rimavská Sobota 4. septembra (TASR) - V Rimavskej Sobote sa o post primátora v jesenných komunálnych voľbách uchádzajú štyria kandidáti. Spomedzi štyroch uchádzačov si vedenie mesta budú vyberať aj obyvatelia Tisovca, v Hnúšti má o primátorskú stoličku záujem dvojica kandidátov. Vyplýva to zo zoznamov zaregistrovaných kandidátov v jednotlivých mestách Rimavskosobotského okresu.
O funkciu primátora v Rimavskej Sobote sa uchádzajú Attila Halász (KDH, NOVA, Maďarská aliancia, Konzervatívci - Kresťanská únia), Michal Slovák (nezávislý), súčasný primátor Jozef Šimko (nezávislý) a Roman Vaľo (PS, Demokrati, SaS, Hnutie Slovensko, Občianska konzervatívna strana). Občania mesta si budú v piatich volebných obvodoch voliť celkom 17 mestských poslancov, zaregistrovaných kandidátov je spolu 73.
Zo štyroch kandidátov si budú primátora mesta vyberať aj obyvatelia Tisovca. Na funkciu kandidujú Ľubomír Bagačka, Dominik Cavar, Ján Mertinyák a súčasný primátor Ján Vengrín, všetci idú do volieb ako nezávislí. O pozíciu v mestskom zastupiteľstve má záujem 24 kandidátov, v jednom volebnom obvode si budú občania voliť deviatich zástupcov.
K zmene vo vedení mesta po tohtoročných voľbách dôjde v meste Hnúšťa, kde sa súčasný primátor Martin Pliešovský rozhodol funkciu ďalej neobhajovať. O primátorskú stoličku prejavili záujem Michaela Hroncová a Roman Lebeda, obaja kandidujú ako nezávislí. Poslancov 11-členného mestského zastupiteľstva si budú občania vyberať spomedzi 28 uchádzačov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
O funkciu primátora v Rimavskej Sobote sa uchádzajú Attila Halász (KDH, NOVA, Maďarská aliancia, Konzervatívci - Kresťanská únia), Michal Slovák (nezávislý), súčasný primátor Jozef Šimko (nezávislý) a Roman Vaľo (PS, Demokrati, SaS, Hnutie Slovensko, Občianska konzervatívna strana). Občania mesta si budú v piatich volebných obvodoch voliť celkom 17 mestských poslancov, zaregistrovaných kandidátov je spolu 73.
Zo štyroch kandidátov si budú primátora mesta vyberať aj obyvatelia Tisovca. Na funkciu kandidujú Ľubomír Bagačka, Dominik Cavar, Ján Mertinyák a súčasný primátor Ján Vengrín, všetci idú do volieb ako nezávislí. O pozíciu v mestskom zastupiteľstve má záujem 24 kandidátov, v jednom volebnom obvode si budú občania voliť deviatich zástupcov.
K zmene vo vedení mesta po tohtoročných voľbách dôjde v meste Hnúšťa, kde sa súčasný primátor Martin Pliešovský rozhodol funkciu ďalej neobhajovať. O primátorskú stoličku prejavili záujem Michaela Hroncová a Roman Lebeda, obaja kandidujú ako nezávislí. Poslancov 11-členného mestského zastupiteľstva si budú občania vyberať spomedzi 28 uchádzačov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.