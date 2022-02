V Rimavskej Sobote bude svietiť len každé druhé svetlo, mesto šetrí

Rimavská Sobota 23. februára (TASR) – Samospráva Rimavskej Soboty pristúpila pre nárast cien plynu a elektrickej energie k viacerým úsporným opatreniam. V snahe znížiť náklady na energie vypína svietenie na každom druhom svetelnom bode verejného osvetlenia v celom meste i mestských častiach. TASR o tom informoval zástupca primátora Jozef Tóth.



K obmedzeniu verejného osvetlenia samospráva pristúpila po schválení úsporných opatrení mestskou radou, ktorej zasadnutie sa konalo začiatkom minulého týždňa. "K vypínaniu osvetlenia dôjde postupne, ako to technické služby budú stíhať a svetlo bude vypnuté počas celej noci," priblížil pre TASR Tóth. Verejné osvetlenie nebude obmedzené v blízkosti priechodov pre chodcov a na miestach, kde by bol pohyb osôb v tme nebezpečný.



Úsporné kroky prijala samospráva aj na mestskom úrade, v budove sa napríklad obmedzilo vykurovanie chodieb a zasadacích miestností. Na pokyn primátora majú do konca februára vlastné opatrenia, ktoré povedú k zníženiu nákladov na energie, predstaviť i základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a ďalšie mestské organizácie.



"Mesto Rimavská Sobota k týmto opatreniam pristúpilo z dôvodu enormného nárastu cien plynu a elektrickej energie. Po prepočítaní sa predpokladá na rok 2022 v porovnaní s rokom 2021 nárast cien plynu a elektrickej energie pre mesto spolu vo výške 369.352 eur," priblížil Tóth. Ako dodal, v prípade, že by samospráva opatrenia neprijala, musela by v rozpočte mesta urobiť radikálne zmeny.



Dobu účinnosti úsporných opatrení mesto nestanovilo. Viceprimátor predpokladá, že situáciu opätovne prehodnotia v polovici roka, keď budú vykonané odpisy energií.