V Rimavskej Sobote bude výstava ukrajinských umelcov

Rimavská Sobota 27. februára (TASR) - V Mestskej galérii v Rimavskej Sobote sa uskutoční výstava ukrajinských umelcov a umelkýň, ktorí v dôsledku vojny na Ukrajine v súčasnosti pôsobia na Slovensku. Výstava s názvom Umenie v azyle má za cieľ predstaviť tvorbu ukrajinských autorov, ale tiež upozorniť na nestálu existenciu a pocity ľudí žijúcich v cudzom prostredí. TASR o tom informovala odborná pracovníčka mestskej galérie Kristína Rimavcová Fratričová.



Výstava Umenie v azyle vznikla pod vplyvom politických a životných okolností, ktoré spôsobili to, že ukrajinské umelkyne a umelci museli odísť z Ukrajiny. "Výstava sleduje ich životný príbeh, ale najmä im umožňuje začleniť sa do kontextu nového prostredia, do ktorého ako migranti vstupujú. Migrácia aj v minulosti spôsobila to, že umelci a umelkyne si museli nájsť svoje nové miesto na život a prácu, ale zároveň nové prostredie ich tvorbu zaznamenalo a reflektovalo, v mnohých prípadoch aj zásadným spôsobom," priblížili organizátori.



V rimavskosobotskej galérii predstavia svoje diela Oleg Yasenev, Alla Volobyeva, Alyona Yaseneva, Stratyuk Valerii, Vlad Yurashko, Vika Shumskaya a Valeriia Yurashko. Ide o vyštudovaných umelcov a umelkyne patriacich v rámci ukrajinského umenia k etablovaným autorom, ktorí svoje diela prezentovali v európskom i mimoeurópskom kontexte. Svojou tvorbou, ktorá má korene v odlišnom kultúrnom a kultúrnopolitickom zázemí, nastavujú zrkadlo i domácemu umeniu a spoločnosti.



"Politická situácia v ich vlasti, vojenská agresia susedného štátu, Ruskej federácie, spôsobuje pocit ohrozenia nielen na Ukrajine, ale aj v celej Európe. Z umelcov sa stali nomádi, ktorí sa snažia upozorňovať aj svojou tvorbou na ťažký osud ich spoluobčanov. Mnohokrát museli upustiť od zaužívaných stereotypov, od istého pohodlia, ktoré si ako renomovaní umelci doma vytvorili, a prispôsobiť sa novým existenčným podmienkam, zvládnuť komunikáciu v cudzom jazyku, pobyt v cudzom, nezriedka neprajnom prostredí, pracovať na svojom programe v improvizovaných priestorových podmienkach," skonštatovali organizátori výstavy.



Vernisáž výstavy Umenie v azyle sa v rimavskosobotskej galérii uskutoční v piatok (1. 3.) o 17.00 h. Výstava potrvá do 30. apríla, projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.