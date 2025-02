V Rimavskej Sobote budú rokovať o znížení počtu mestských poslancov

Rimavská Sobota 20. februára (TASR) - V Rimavskej Sobote bude v utorok 25. februára prvýkrát v tomto roku zasadať mestské zastupiteľstvo (MsZ). Poslanci mesta budú rokovať o rozpočte na rok 2025 i znížení počtu členov zastupiteľstva pre budúce volebné obdobie. Vyplýva to z materiálov, ktoré samospráva zverejnila na svojej oficiálnej webovej stránke.



Mesto Rimavská Sobota vstúpilo do roku 2025 v rozpočtovom provizóriu. Vedenie mesta na decembrovom zasadnutí MsZ avizovalo, že samospráva bude musieť pre klesajúce príjmy a vládne konsolidačné opatrenia prijať viacero úsporných opatrení. Poslanci mesta nakoniec budú na prvom tohtoročnom zasadnutí rokovať o návrhu rozpočtu, v rámci ktorého samospráva počíta s výdavkami vo výške viac ako 27,7 milióna eur.



Rimavskosobotskí mestskí poslanci budú rokovať aj o návrhu na zmenu počtu členov MsZ pre volebné obdobie 2026 až 2030. Vedenie mesta navrhuje znížiť počet poslancov zo súčasných 21 na 17 pri zachovaní piatich volebných obvodov. Krok samospráva vysvetľuje aj nepriaznivou finančnou situáciou. "Zníženie počtu poslancov sa odzrkadlí aj v rozpočte mesta. Na odmeny pre poslancov v roku 2024 bolo potrebných 123.411,80 eura," uviedlo mesto v materiáloch.



MsZ v Rimavskej Sobote sa bude na utorňajšom zasadnutí venovať aj majetkovoprávnym otázkam, vymenovaním náčelníka mestskej polície, vyhlásením verejného obstarávania na zabezpečenie služieb v oblasti odpadového hospodárstva či budúcnosťou bývalého internátu na Školskej ulici. Rady poslancov by mala oficiálne rozšíriť Viera Dankovičová, ktorá do zastupiteľstva nastupuje ako náhradníčka po tom, ako sa poslanec Pavel Zvara koncom roka 2024 svojho mandátu vzdal.