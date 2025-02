V Rimavskej Sobote chcú do stálej expozície pridať interaktívne prvky

Rimavská Sobota 16. februára (TASR) - Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote chce svoju stálu expozíciu zmodernizovať a pridať viaceré interaktívne prvky. Prírodné a kultúrne dedičstvo regiónu plánuje prezentovať formou takzvaného storytellingu, obnova expozície bude trvať viac ako dva roky. Pre TASR to uviedla riaditeľka múzea Éva Kerényi.



GMM v Rimavskej Sobote patrí k najstarším múzeám na Slovensku, založené bolo v septembri 1882. Stála expozícia, ktorá návštevníkom prezentuje prírodné a kultúrne dedičstvo či históriu regiónu, sa výraznejšie nemenila desiatky rokov. V súčasnosti múzeum pripravuje jej komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu, na tento účel bude môcť inštitúcia z cezhraničného programu Interreg čerpať približne 900.000 eur.



"Musíme pracovať s novými technológiami, do výstavy treba zapracovať interaktívne prvky, treba obnoviť múzejnú pedagogiku, aby múzeum oslovilo mladých ľudí, ktorí vyrastajú v dnešnom technickom svete. V tomto zrýchlenom svete sa musíme prispôsobiť očakávaniam návštevníkov, teda musíme siahnuť po prezentačných prostriedkoch 21. storočia," vysvetlila zámer múzea riaditeľka inštitúcie.



Okrem rekonštrukcie chce GMM zmeniť aj formu, akou návštevníkom v rámci stálej expozície prezentuje informácie a zaujímavosti z regiónu. Zamerať sa pritom plánuje na takzvaný storytelling. "Výstava nebude rozdelená časti, ako je tomu teraz, kde v prvej miestnosti je paleontológia, v druhej len prírodné vedy a podobne. V múzeu vyrozprávame jeden súvislý príbeh, ktorý návštevníkom predstaví prírodné a kultúrne dedičstvo Gemera-Malohontu," priblížila Kerényi.



Stála expozícia GMM má prejsť aj výraznou modernizáciou. Obohatená bude o rôzne interaktívne prvky, ktoré budú pracovať s ľudskými zmyslami. "Návštevník chce byť súčasťou výstavy a vžiť sa do prezentovanej témy, obdobia či roly. Preto sú dôležité napríklad dobové repliky, ktorých sa návštevníci môžu dotknúť, alebo napríklad kostýmy, ktoré si môžu vyskúšať alebo sa v nich odfotiť. Dôležitá je akustická sprcha, aby sa návštevníci mohli vžiť do daného obdobia, efekty, osvetlenie, teda všetko, vďaka čomu môže človek cestovať v čase," uviedla riaditeľka múzea.



Rimavskosobotské múzeum v rámci projektu rekonštrukcie a modernizácie stálej expozície v súčasnosti realizuje výskumné a plánovanie práce. Po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie počíta s dokončením prác do 30 mesiacov. Stála expozícia bude počas rekonštrukcie pre verejnosť zatvorená, múzeum však chce zachovať prístupné dočasné výstavy i všetky sprievodné aktivity.