V Rimavskej Sobote chcú zachrániť mestskú galériu, spísali petíciu

Rimavská Sobota 4. decembra (TASR) - Občianske združenie (OZ) FRAJ, ktoré v Rimavskej Sobote každoročne organizuje rovnomenný multižánrový festival, nesúhlasí so zámerom samosprávy zrušiť Mestskú galériu v Rimavskej Sobote v jej pôvodných priestoroch. Mesto chce galériu z ekonomických dôvodov premiestniť do kultúrneho domu, združenie spolu s občianskou iniciatívou Rimavská kaviareň proti zámeru spísali petíciu, ktorú už podporilo takmer 2000 ľudí.



"Činnosť Mestskej galérie v Rimavskej Sobote považujeme za mimoriadne dôležitú a jej zachovanie v súčasnej podobe za prínosné. Mestskej galérii a jej vedúcej, Gabriele Garlatyovej, vyjadrujeme našu podporu a autorov i autorky predmetného zámeru žiadame o jeho bezodkladné zrušenie a zachovanie Mestskej galérie Rimavská Sobota v jej pôvodných priestoroch a aktuálnej podobe," uvádza sa v petícii.



O plánovanom zrušení galérie v jej pôvodných priestoroch na Hlavnom námestí informoval na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) primátor mesta Jozef Šimko s tým, že presunutá bude pravdepodobne do kultúrneho domu. Dôvodom majú byť vysoké náklady na prevádzku budovy.



"V Mestskom kultúrnom stredisku máme galériu a keď zoberieme, že v meste pôsobí aj múzeum, ktoré robí výstavy súčasných umelcov, možno Rimavská Sobota nepotrebuje tri takéto inštitúcie," uviedla na zasadnutí MsZ riaditeľka Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Rimavskej Sobote Silvia Habánová.



Iniciátori petície považujú náhradné priestory v MsKS za nevyhovujúce a argumenty mesta na presun galérie za vykonštruované. "Vyjadrujeme obavu z pokračujúcich snáh o likvidáciu kultúrnych inštitúcií v Rimavskej Sobote," uvádzajú v petícii.



Mestská galéria v Rimavskej Sobote funguje 27 rokov, je špecializovanou galériou súčasného umenia, ktorá prezentuje tvorbu umelcov z regiónu aj autorov z celého Slovenska. Galériu vedie Gabriela Garlatyová, ktorá v roku 2022 získala za prínos v oblasti galerijných činností ocenenie Biela kocka.