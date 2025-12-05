< sekcia Regióny
V Rimavskej Sobote diskutovali odborníci o energetickej chudobe
Podľa iniciatívy Klíma ťa potrebuje má štát len hmlistú predstavu o tom, čo to energetická chudoba je, a kto je ňou vlastne ohrozený.
Autor TASR
Rimavská Sobota 5. decembra (TASR) - V meste Rimavská Sobota sa vo štvrtok (4. 12.) konal prvý celoslovenský Klíma Talk s názvom Koľko stojí teplo domova. Odborníci z iniciatívy Klíma ťa potrebuje v rámci novej série diskusií Európskeho klimatického paktu hovorili aj o energetickej chudobe, ktorou podľa nich trpí 18 percent obyvateľov. TASR o tom za organizátorov podujatia informoval Martin Erdöfy.
Podľa iniciatívy Klíma ťa potrebuje má štát len hmlistú predstavu o tom, čo to energetická chudoba je, a kto je ňou vlastne ohrozený. „Energetická chudoba je v súčasnosti na Slovensku komplexnou sociálno-ekonomicko-klimatickou témou. Smutnou realitou, ktorá sa dotýka kvality života, zdravia a dôstojnosti každého z nás,“ skonštatoval v rámci diskusie spoluzakladateľ iniciatívy Jakub Hrbáň.
Problémom na Slovensku je podľa iniciatívy i to, že väčšina ľudí žije v starších či nezrekonštruovaných domoch. V kompletne obnovených domoch má trvalý pobyt približne iba 35 percent občanov. Iniciatíva tiež skritizovala, že hoci Úrad pre reguláciu sieťových odvetví opakovane vypracoval koncepcie na ochranu energeticky chudobných odberateľov a vláda ju schvaľovala, do praxe sa doposiaľ nedostali takmer žiadne opatrenia smerované na energeticky chudobné domácnosti.
„Je nevyhnutné čo najrýchlejšie prijať definíciu energetickej chudoby, ktorá by tento problém pomohla vyriešiť. Súčasne je potrebné spustiť opatrenia na pomoc zraniteľným domácnostiam ohrozeným energetickou chudobou, počnúc informačnými kampaňami, sociálnou pomocou v teréne či vhodnými finančnými stimulmi podporujúcimi zvyšovanie energetickej efektívnosti domácností v energetickej chudobe,“ doplnila prognostička Slovenskej akadémie vied (SAV) Dušana Dokupilová.
Podľa iniciatívy Klíma ťa potrebuje má štát len hmlistú predstavu o tom, čo to energetická chudoba je, a kto je ňou vlastne ohrozený. „Energetická chudoba je v súčasnosti na Slovensku komplexnou sociálno-ekonomicko-klimatickou témou. Smutnou realitou, ktorá sa dotýka kvality života, zdravia a dôstojnosti každého z nás,“ skonštatoval v rámci diskusie spoluzakladateľ iniciatívy Jakub Hrbáň.
Problémom na Slovensku je podľa iniciatívy i to, že väčšina ľudí žije v starších či nezrekonštruovaných domoch. V kompletne obnovených domoch má trvalý pobyt približne iba 35 percent občanov. Iniciatíva tiež skritizovala, že hoci Úrad pre reguláciu sieťových odvetví opakovane vypracoval koncepcie na ochranu energeticky chudobných odberateľov a vláda ju schvaľovala, do praxe sa doposiaľ nedostali takmer žiadne opatrenia smerované na energeticky chudobné domácnosti.
„Je nevyhnutné čo najrýchlejšie prijať definíciu energetickej chudoby, ktorá by tento problém pomohla vyriešiť. Súčasne je potrebné spustiť opatrenia na pomoc zraniteľným domácnostiam ohrozeným energetickou chudobou, počnúc informačnými kampaňami, sociálnou pomocou v teréne či vhodnými finančnými stimulmi podporujúcimi zvyšovanie energetickej efektívnosti domácností v energetickej chudobe,“ doplnila prognostička Slovenskej akadémie vied (SAV) Dušana Dokupilová.