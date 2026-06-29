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V Rimavskej sobote dokončili výstavbu novej škôlky pre vyše 60 detí
Existujúcu škôlku, ktorá je súčasťou miestnej základnej školy s materskou školou, mohlo doposiaľ navštevovať maximálne 26 detí.
Autor TASR
Rimavská Sobota 29. júna (TASR) - Na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote už dokončili výstavbu novej budovy materskej školy s kapacitou pre vyše 60 detí. Samospráva na projekt získala z plánu obnovy takmer milión eur, doterajšia kapacita škôlky na sídlisku s marginalizovanou rómskou komunitou vzrastie o vyše trojnásobok. Pre TASR to uviedla riaditeľka tunajšej základnej školy s materskou školou Anita Papp.
Na rimavskosobotskom sídlisku Dúžavská cesta žije približne 1000 obyvateľov. Existujúcu škôlku, ktorá je súčasťou miestnej základnej školy s materskou školou, mohlo doposiaľ navštevovať maximálne 26 detí. Kapacita zariadenia bola podľa radnice vzhľadom na demografický vývoj a v ostatných rokoch implementovanú legislatívu v súvislosti s prijímaním detí na predprimárne vzdelávanie nedostatočná, mesto preto využilo dotáciu z plánu obnovy na výstavbu nových priestorov.
„Ide o novostavbu s troma triedami pre 66 detí s jedálňou, kabinetmi pre učiteľky, toaletami, sprchou a ďalším zázemím,“ priblížila riaditeľka. Ako dodala, novú budovu začnú využívať od začiatku nového školského roka. Celková kapacita škôlky sa z doterajších 26 zvýšila na viac ako 90, od septembra by malo nastúpiť približne 60 detí.
Novú škôlku na Dúžavskej ceste sa podarilo postaviť za necelý rok. Rimavskosobotská samospráva na projekt získala takmer milión eur z plánu obnovy. Ďalších vyše 180.000 eur vyčlenilo mesto zo svojho rozpočtu na obstaranie vybavenia, nábytku a didaktických pomôcok.
Na rimavskosobotskom sídlisku Dúžavská cesta žije približne 1000 obyvateľov. Existujúcu škôlku, ktorá je súčasťou miestnej základnej školy s materskou školou, mohlo doposiaľ navštevovať maximálne 26 detí. Kapacita zariadenia bola podľa radnice vzhľadom na demografický vývoj a v ostatných rokoch implementovanú legislatívu v súvislosti s prijímaním detí na predprimárne vzdelávanie nedostatočná, mesto preto využilo dotáciu z plánu obnovy na výstavbu nových priestorov.
„Ide o novostavbu s troma triedami pre 66 detí s jedálňou, kabinetmi pre učiteľky, toaletami, sprchou a ďalším zázemím,“ priblížila riaditeľka. Ako dodala, novú budovu začnú využívať od začiatku nového školského roka. Celková kapacita škôlky sa z doterajších 26 zvýšila na viac ako 90, od septembra by malo nastúpiť približne 60 detí.
Novú škôlku na Dúžavskej ceste sa podarilo postaviť za necelý rok. Rimavskosobotská samospráva na projekt získala takmer milión eur z plánu obnovy. Ďalších vyše 180.000 eur vyčlenilo mesto zo svojho rozpočtu na obstaranie vybavenia, nábytku a didaktických pomôcok.