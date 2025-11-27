Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Rimavskej Sobote je premiéra rozprávkovej hry Medovníková chalúpka

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Autor TASR
Rimavská Sobota 27. novembra (TASR) - V Rimavskej Sobote uvádzajú vo štvrtok večer premiéru rozprávkovej hry Medovníková chalúpka. Vhodná je pre deti i dospelých divákov. TASR o tom informovali z mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote.

Hru nacvičili ochotníci z bábkarského divadelného súboru Badido. Na ich potreby ju podľa bratov Grimmovcov napísal a upravil režisér Ľubomír Šárik. „Inscenácia neopisuje iba známy príbeh detí a strigy, ale je zameraná na spoluprácu s detským publikom,“ pripomína stredisko. Dodáva, že zároveň je ukážkou, ako sa v súčasnosti pracuje s námetom známej rozprávky na javisku. Ako ďalej uvádza, predstavenie s hudbou ukazuje život spoločnosti kriticky i s humorom. Objasňuje, že je pozvánkou do divadla, v ktorom sa pracuje s prvkami súčasného bábkarstva.

Bábkarský súbor dospelých Badido vznikol pri mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote v roku 1986. Prioritne hral predstavenia pre deti. Jeho režisérkou a vedúcou bola Lýdia Balcarová, ktorá je v súčasnosti herečkou v súbore. Na inscenáciách spolupracovala hlavne s učiteľkami materských škôl v meste. V roku 1988 súbor režijne aj organizačne prebral Šárik a vedie ho aj v súčasnosti.
