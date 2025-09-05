< sekcia Regióny
V Rimavskej Sobote je výstava venovaná umeniu vo verejnom priestore
Výstava Umenie mesta/Umenie vo verejnom priestore Rimavskej Soboty vznikla ako výsledok mapovania umenia na Gemeri.
Autor TASR
Rimavská Sobota 5. septembra (TASR) - Mestská galéria v Rimavskej Sobote v piatok popoludní otvára výstavu venovanú umeniu vo verejnom priestore. Fotografie umeleckých diel, ktoré sú súčasťou verejných priestranstiev v meste a blízkom okolí, budú môcť návštevníci obdivovať do 29. októbra. TASR o tom informovala odborná pracovníčka galérie a koordinátorka výstavy Kristína Rimavcová.
Výstava Umenie mesta/Umenie vo verejnom priestore Rimavskej Soboty vznikla ako výsledok mapovania umenia na Gemeri. Výskum v uplynulých rokoch iniciovala revúcka samospráva v rámci projektu Revúca – mesto kultúry.
Mnohé umelecké diela v mestách na Gemeri vznikli podľa rimavskosobotskej mestskej galérie ako súčasť budovania modernej socialistickej spoločnosti v období od 50. do 80. rokov minulého storočia. Snahou režimu bolo okrem iného premeniť zaužívané tradičné kultúrne, kultové či náboženské zvyky, obrady a rituály.
„Krst sa zmenil na prijímanie novorodeného občana do socialistickej spoločnosti. Svadby sa mali konať na úradoch a nahradiť tak cirkevné sobáše v kostoloch. Preto by sme mohli očakávať, že pri tvorení týchto nových zariadení sa utváral rovnako aj vzťah obyvateľov k umeleckým dielam, ktoré novú spoločnosť vizuálne charakterizovali,“ priblížila Rimavcová.
Identifikácia s moderným umením sa na Slovensku neprejavila v dostatočne silnej miere, obyvatelia miest a obcí na Gemeri preto často nevnímajú diela vo verejných priestoroch ako vzácne či zaujímavé, ktoré je potrebné chrániť a venovať im pozornosť. „Niektoré diela sú viac dizajnérskymi realizáciami, ktoré vznikali v spolupráci s architektmi, čo by mohol byť inšpiratívny a jedinečný model aj pre dnešok. A niektoré realizácie sú dokonca hodnotnými umeleckými dielami,“ doplnila Rimavcová.
Výstava v rimavskosobotskej galérii návštevníkom prostredníctvom fotografií predstaví umelecké diela, ktoré môže verejnosť obdivovať vo verejnom priestore v Rimavskej Sobote a blízkom okolí. Ide napríklad o tapisériu v sobášnej sieni, fontánu v átriu domu kultúry, plastiku dievčaťa pri internáte či keramickú stenu na rimavskosobotskej plavárni. Cieľom výstavy je povzbudiť verejnosť k objavovaniu umeleckých diel a propagovať potrebu ich ochrany.
