V Rimavskej Sobote otvoria závod, prinesie aj program pre deti
Autor TASR
Rimavská Sobota 28. mája (TASR) - Slávnostné otvorenie nového výrobného závodu skupiny Winkelmann v Rimavskej Sobote bude spojené aj s dňom otvorených dverí a programom pre širokú verejnosť. Podnik otvorí svoje brány pre návštevníkov 17. júna popoludní. TASR o tom informovala spoločnosť reflexGroup, ktorá je súčasťou skupiny Winkelmann.
Deň otvorených dverí v novom podniku nemeckého investora v Rimavskej Sobote sa uskutoční v stredu 17. júna od 17.00 h po oficiálnom slávnostnom otvorení závodu. Podujatie prinesie návštevníkom hudobný program, sprievodné aktivity, rodinnú zónu či občerstvenie, predstavia sa aj miestne talenty z Rimavskej Soboty a okolitých regiónov.
„Otvorenie tohto závodu nie je len dôležitým míľnikom pre reflexGroup, ale aj začiatkom dlhodobého vzťahu s regiónom a ľuďmi, ktorí tu žijú. Chceli sme tento moment zdieľať s komunitou od samého začiatku. Náš závod sme postavili pre budúcnosť, ale zároveň s úctou k ľuďom, talentom a tradíciám Rimavskej Soboty. Otvorenie našich dverí verejnosti je dôležitým symbolom tohto záväzku,“ povedala generálna riaditeľka reflexGroup Sandra Bell.
Okrem zábavného a kultúrneho programu má deň otvorených dverí návštevníkom poskytnúť i priamu príležitosť spoznať nového investora ako budúceho zamestnávateľa v regióne. Verejnosť sa bude môcť stretnúť so zástupcami spoločností, HR špecialistami, preskúmať aktuálne pracovné príležitosti a získať prehľad o pracovnom prostredí, technológiách a kariérnych možnostiach v novom podniku.
„Túto investíciu vnímame ako oveľa viac než len výrobné zariadenie. Pre mnohých ľudí v regióne to bude ich prvá priama skúsenosť s reflexGroup. Preto sme chceli vytvoriť podujatie, ktoré pôsobí otvorene, priateľsky a autenticky, kde si rodiny môžu vychutnať atmosféru, objaviť to, čo robíme, a cítiť, že táto továreň sa stáva súčasťou regiónu,“ skonštatoval riaditeľ rimavskosobotského závodu Peter Daniel.
Podnik skupiny Winkelmann je prvým, ktorý sa usídlil v novovybudovanom štátnom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote. V závode budú vyrábať zásobníky na teplú vodu používané vo vykurovacích a chladiacich systémoch vrátane riešení pre tepelné čerpadlá. V Rimavskosobotskom okrese, ktorý patrí v rámci Slovenska dlhodobo k okresom s najvyššou nezamestnanosťou, plánuje spoločnosť v budúcnosti zamestnať približne 450 ľudí.
